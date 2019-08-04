أمير عسير: اهتمام القيادة بالمراقبين لا يقل عن دعمها لرجال الأمن على الحدود

أشاد أمير منطقة عسير تركي بن طلال، اليوم السبت، بالدور الذي يقوم به المراقبون الميدانيون من منسوبي لجان التعديات، والأمانة والبلديات، والعمل، والسياحة، والتجارة، مؤكدًا أهمية دعمهم، وتحفيزهم، وبحث ما يواجههم من مشكلات أثناء العمل الميداني؛ لضمان سير الأعمال بالشكل الصحيح.

وفي كلمته التوجيهية التي ألقاها خلال رعايته ورشة عمل «دور المراقب الميداني وأهميته» التي نظمتها إمارة المنطقة على مسرح الإمارة مؤخرًا، وشارك فيها أكثر من ٥٠٠ مراقب ميداني من مختلف القطاعات، أكد أمير المنطقة، أن القيادة الرشيدة أولت المراقبين جُلَّ اهتمامها من خلال عقد الدورات ‏التدريبية، وورش العمل لإكسابهم المهارات اللازمة لأداء المهام المناطة بهم بكل يسر وسهولة.

وشدد أمير المنطقة، على أن اهتمام القيادة بالمراقبين من منسوبي القطاعات الحكومة لا يقل أهمية عن حرصها ودعمها لرجال الأمن المشاركين على الحدود.

وبدأت الورشة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم كرَّم أمير المنطقة المراقب الميداني عبدالله ظافر الشهراني من منسوبي بلدية صمخ، نظير جهوده المميزة في عمله، وتكريمًا له بعد الاعتداء عليه من أحد المواطنين أثناء أداء عمله الميداني.

عقب ذلك، ناقش الحضور العديد من المحاور المدرجة على جدول أعمال الورشة، تناولت المحاور الرئيسية لمهنة المراقبين الميدانيين، ومنها مهارات التعامل مع المستفيدين، ومدونة قواعد السلوك الوظيفي، وأخلاقيات الوظيفة العامة، إلى جانب التحديات التي تواجه المراقب الميداني وطرق معالجتها.