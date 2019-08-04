هيئة الإحصاء: أكثر من 95 مليون حاجٍّ تشرَّفت المملكة بخدمتهم خلال 50 عامًا

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، أن إجمالي أعداد الحجاج الذين تشرَّفت المملكة العربية السعودية بخدمتهم خلال الخمسين عامًا الماضية بلغ (95.853.017) حاجًّا؛ حيث تجاوز أعداد الحجاج حاجز المليوني حاج 19 موسمًا، هذا وقد بلغت أعداد الحجاج خلال الأعوام الخمسة والعشرين الأخيرة (54.465.253) حاجًّا.

وأشارت إلى أن أعداد الحجاج بلغت خلال الأعوام العشرة الأخيرة فقط (23.796.977) حاجًّا ، وفق الإحصاءات الرسمية للهيئة العامة للإحصاء.

ويهدف برنامج إحصاءات الحج إلى استكمال جميع برامج الخطط المستقبلية لغرض تأمين الخدمات اللازمة لحجاج بيت الله الحرام، سواء أكانت خدمات اجتماعية أو صحية، أو أمنية، أو غذائية، أو خدمات المواصلات، باستخدام سلسلة زمنية لبيانات دقيقة عن أعداد الحجاج، إضافةً إلى تقدير القوى العاملة اللازمة لخدمة الحجيج والمحافظة على أمنهم وراحتهم خلال موسم الحج من كل عام، واستخدام بيانات وأعداد الحجاج من قِبل الأجهزة المعنية بدراسة التجهيزات والمرافق الأساسية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ووضعها في الاعتبار عند إعداد الخطط اللازمة لذلك، فضلًا عن توفير المعلومات والبيانات الدقيقة عن إحصاءات الحج للباحثين والدارسين والمستفيدين والمهتمين بهذا المجال، واستخدام بيانات أعداد الحجاج في تقييم النشاطات والفعاليات التي تقوم بها الجهات المعنيَّة بخدمة الحجيج، وكذا التعرف على الطرق المستخدمة في قدوم حجاج الخارج والداخل.

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وستقوم الهيئة بإصدار الرقم النهائي والرسمي لأعداد الحجاج مساء يوم التاسع من ذي الحجة، عبر نشرة إحصاءات الحج، مبينةً نتائج تفصيلية تتضمن: عدد حجاج الداخل، وعدد حجاج الخارج، وعدد الحجاج حسب الجنس، والجنسية، وحسب جهة القدوم، وعدد السيارات الناقلة للحجاج وأنواعها، وغيرها من البيانات التفصيلية الأخرى.

وتُعَدُّ مهمة حصر أعداد الحجاج كل عام من أبرز المهام التي تتشرف بها الهيئة العامة للإحصاء؛ حيث أوكلت مهمة عدِّ وحصر حجاج بيت الله الحرام للهيئة العامة للإحصاء في عام 1390هـ حينما كانت تعمل بمسمى «مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات»، بهدف توفير معلومات دقيقة تساعد كل أجهزة الدولة على التخطيط والتطوير لكل ما يتعلق بخدمة ضيوف الرحمن.

واستمرَّتْ تلك المهمة طوال هذه السنوات لتشهد في كل عام تطويرًا في أساليب العدِّ والحصر والمخرجات الإحصائية من البيانات والمؤشرات؛ حيث تلزم الهيئة بتنفيذ ثلاثة مشروعات إحصائية خلال موسم الحج (حصر أعداد الحجاج , وإحصاءات الخدمات المقدمة للحجاج ، ومؤشرات إدارة أعمال الحج ) سعيًا لتوفير أكبر كم من البيانات اللازمة لدعم متخذي القرار وراسمي السياسات لتحقيق أعلى درجات الدقة والشمول.