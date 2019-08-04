إليكم أدعية يوم عرفة مكتوبة || وما يستحب فعله خلال هذا اليوم المبارك 1440 ھ

في غضون أيام قليلة ستهل علينا وقفة عرفات التي من المقرر لها أن تكون يوم السبت الموافق 10 من أغسطس، وبهذا يكون أول أيام عيد الأضحى المبارك في كل أرجاء الوطن العربي يوم الأحد الموافق 11 أغسطس، وذلك بناءً على ما صرحت به دار الأفتاء السعودية أواخر الأسبوع الماضي، لذا نقدم لكم فيما يلي أهم الأدعية المكتوبة عن يوم عرفة.

ما يستحب فعله في وقفة عرفات 1440 ھ :

لا شك في أن الكثير من المسلمين يبحثون عن ما يستحب فعله خلال يوم عرفة وهذه الأيام المباركة على وجه التحديد، ففيها غفران ومحو للذنوب واستبدال لها بالحسنات لذا يجب علينا أن نحسن العبادة خلال هذة الأيام المباركة من خلال الآتي:

أولاً، الصيام من أعظم العبادات وأجلها قدراً ومنزلةً عند الله سبحانه وتعالى، فيجب علينا صيام هذا اليوم المبارك.

ثانياً، الإكثار من الاستغفار والدعاء فالله عز وجل يقبل الأعمال الصالحة من عبادة خلال هذه الأيام المباركة.

ثالثاً، التوبة النصوحة لله عز وجل عن المعاصي والآثام، بالإضافة لذلك يجب الإكثار من قراءة القرآن الكريم وقيام الليل.

أدعية يوم عرفة مكتوبة :

يوم عرفات له فضل لا يضاهى، فيختلف عن باقي الأيام لذا لا يجب علينا أن نضيعه وأن لا نشغل أنفسنا بشيء خلال هذا اليوم سوي العبادة والتقرب لله عز وجل، وإليكم بعض الأدعية التي يمكنكم قولها خلال هذا اليوم المبارك :