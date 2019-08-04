إليكم أدعية يوم عرفة مكتوبة || وما يستحب فعله خلال هذا اليوم المبارك 1440 ھ

في غضون أيام قليلة ستهل علينا وقفة عرفات التي من المقرر لها أن تكون يوم السبت الموافق 10 من أغسطس، وبهذا يكون أول أيام عيد الأضحى المبارك في كل أرجاء الوطن العربي يوم الأحد الموافق 11 أغسطس، وذلك بناءً على ما صرحت به دار الأفتاء السعودية أواخر الأسبوع الماضي، لذا نقدم لكم فيما يلي أهم الأدعية المكتوبة عن يوم عرفة.
ما يستحب فعله في وقفة عرفات 1440 ھ :
لا شك في أن الكثير من المسلمين يبحثون عن ما يستحب فعله خلال يوم عرفة وهذه الأيام المباركة على وجه التحديد، ففيها غفران ومحو للذنوب واستبدال لها بالحسنات لذا يجب علينا أن نحسن العبادة خلال هذة الأيام المباركة من خلال الآتي:
- أولاً، الصيام من أعظم العبادات وأجلها قدراً ومنزلةً عند الله سبحانه وتعالى، فيجب علينا صيام هذا اليوم المبارك.
- ثانياً، الإكثار من الاستغفار والدعاء فالله عز وجل يقبل الأعمال الصالحة من عبادة خلال هذه الأيام المباركة.
- ثالثاً، التوبة النصوحة لله عز وجل عن المعاصي والآثام، بالإضافة لذلك يجب الإكثار من قراءة القرآن الكريم وقيام الليل.
أدعية يوم عرفة مكتوبة :
يوم عرفات له فضل لا يضاهى، فيختلف عن باقي الأيام لذا لا يجب علينا أن نضيعه وأن لا نشغل أنفسنا بشيء خلال هذا اليوم سوي العبادة والتقرب لله عز وجل، وإليكم بعض الأدعية التي يمكنكم قولها خلال هذا اليوم المبارك :
1- اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي وإليك مآبي ولك رب تراثي، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر، اللهم إني أعوذ بك من شر ما يجيء به الريح.
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2- اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم يسرني لليسرى وجنبني العسرى، وارزقني طاعتك ما أبقيتني، أستودعك مني ومن أحبابي والمسلمين أدياننا وأماناتنا وخواتيم أعمالنا، وأقوالنا وأبداننا وجميع ما أنعمت به علينا”.
3-اللهم انقلني من ذل المعصية إلى عز الطاعة، واكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك، ونور قلبي وقبري، واغفر لي من الشر كله، واجمع لي الخير، أستودعك ديني وأمانتي وقلبي وبدني وخواتيم عملي وجميع ما أنعمت به علي وعلى جميع أحبائي والمسلمين أجمعين.
4- لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
5-اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً,وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم.