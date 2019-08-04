شكرا لقرائتكم خبر عن "النقل": 49 ألف مركبة مقبلة إلى مكة عبر مداخلها الأربعة الرئيسة منذ بداية ذي الحجة والان مع التفاصيل

قالت وزارة النقل إن عدد المركبات المقبلة إلى مكة المكرمة منذ بداية شهر ذي الحجة عبر مداخلها الأربعة الرئيسة حتى الآن 49 ألف مركبة. ونشرت الوزارة إنفوجرافيك، أوضحت فيه أن إجمالي المركبات التي دخلت عن طريق جدة 17 ألف مركبة، والمدينة 16 ألف مركبة، والطائف 18 ألف مركبة، والسيل الكبير 14 ألفاً.

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