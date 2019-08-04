4 لقطات في السوبر الفرنسي تؤكد لا مبالاة نيمار بسان جيرمان

واصل البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان، إثارة الجدل خلال مباراة فريقه أمام رين (السبت)، في مباراة كأس السوبر الفرنسي، والتي أقيمت على استاد "شينزن" في الأراضي الصينية.

ونجح الفريق الباريسي في قلب تأخره بهدف إلى فوز بنتيجة 2-1، ليظفر بلقب السوبر الفرنسي، في غياب المهاجم البرازيلي.

ولم يشارك نيمار في المباراة، لكنه كان حاضرا في مدرجات ملعب "شينزن"، لينزل لأرض الملعب فور انتهاء المباراة لتسلم ميداليته والاحتفال مع زملائه بالتتويج.

رغم ذلك، فإن نيمار لم يبد عليه الفرحة بالفوز سواء خلال المباراة أو بعدها، حيث رصدته الكاميرات خلال جلوسه في المدرجات عقب تسجيل الأرجنتيني أنخيل دي ماريا هدف التقدم للفريق، من ركلة حرة في الدقيقة 73، حيث بدا النجم البرازيلي غير مبال أو مكترث بالأمر، ولم يتفاعل مع الهدف رغم احتفال الجالسين من حوله في المدرجات، واكتفى بالصمت مع تعبيرات وجه غير واضحة المعالم.





وبعد المباراة كان نيمار آخر اللاعبين الذين تسلموا الميدالية الذهبية، حيث صعد منصة التتويج بعد انتهاء زملائه من تسلم الميداليات، ولم يكن يتبقى غير بعض أعضاء الجهازين الإداري والفني، وبدا غير مهتم بالأمر.

وجاءت اللقطة الثالثة التي أكدت عدم مبالاة نيمار بتتويج سان جيرمان عقب تسلم مواطنه تياجو سيلفا، قائد الفريق، كأس البطولة، حيث بدأ اللاعبون في الاحتفال وإظهار فرحتهم العارمة باللقب باستثناء نيمار، الذي اكتفى بالوقوف بجانبهم صامتا قبل أن يتبادل أطراف الحديث مع زميله الإيطالي ماركو فيراتي.

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ووسط الأجواء الصاخبة والاحتفالات من لاعبي سان جيرمان، لاحظ فيراتي امتناع نيمار عن مشاركة زملائه فرحة الانتصار، فدفعه بيديه ليحتفل مع اللاعبين ويشاركهم الفرحة، لكنه ظل ساكنا، واكتفى بالحديث والمزاح فقط مع اللاعب الإيطالي.

أما اللقطة الرابعة فجاءت مع التقاط اللاعبين الصور التذكارية الجماعية مع الكأس، حيث أعطى نيمار ظهره للكاميرات ولم ينضم إلى زملائه في الصورة مكتفيا بمواصلة حديثه مع فيراتي، قبل أن يشده الفرنسي كيليان مبابي من يده لينبهه للانضمام لزملائه في الصورة، ليعود النجم البرازيلي لمحيط الاحتفال.





وتأتي هذه التصرفات بعدما أبلغ اللاعب إدارة النادي الفرنسي بأنه يريد الرحيل، في ظل أنباء تفيد برغبته في العودة إلى برشلونة الإسباني هذا الصيف، لكن قيمة الصفقة تحول دون إتمامها في الوقت الراهن.

وذكر مصدر أن برشلونة، فريق نيمار السابق، عرض خفض سعر لاعبيه البرازيلي فيليبي كوتينيو والكرواتي إيفان راكيتيتش، في صفقة التبادل مع الفريق الباريسي، لتسهيل استعادة جهود اللاعب البرازيلي مجددا.

وحسب المصدر، فإن هذا الخيار لا يناسب نادي العاصمة الفرنسية الذي يفضل الحصول على مبلغ نقدي مقابل نيمار، ويرغب في الحصول عليه دفعة واحدة وليس بنظام التقسيط.

يذكر أن نيمار قرر مغادرة برشلونة في صيف 2017، بعد دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده، والتي بلغت 222 مليون يورو، لينضم إلى سان جيرمان.







