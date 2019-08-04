فلسطين تشيد بمواقف السعودية الراسخة بدعم القضية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - جددت الرئاسة الفلسطينية إشادتها بمواقف السعودية الراسخة والمستمرة في دعم شعبها، مستنكرة محاولات التشويش على العلاقات التاريخية والعميقة بين البلدين.

ورفضت الرئاسة، في بيان، مزاعم صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عن توتر في العلاقات الفلسطينية السعودية.

ووصفت هذه المزاعم بأنها "إشاعات مغرضة وجزء من محاولات التشويش على العلاقات التاريخية بين فلسطين والسعودية، خاصة العلاقة المميزة التي تربط الرئيس محمود عباس بأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود".

وأشادت الرئاسة الفلسطينية "بمواقف المملكة العربية السعودية الراسخة والمستمرة في دعم الشعب الفلسطيني، خاصة الموقف التاريخي الداعي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، إلى جانب الدعم المالي المتواصل".

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وعبرت عن "تقدير الرئيس محمود عباس لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، لمواقفهما الثابتة في دعم الشعب الفلسطيني وآخرها المكرمة الملكية بخصوص الحجاج الفلسطينيين".

يذكر أن محاولات عديدة جرت في الأيام الماضية من قبل قناة الجزيرة القطرية ووسائل الإعلام اليمينية الإسرائيلية المتطرفة، لبث إشاعات عن توتر مزعوم في العلاقات الفلسطينية - السعودية.