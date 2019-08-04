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تركيا تسيء لخدمة الحرمين فهل تُحجب الشمس بغربال؟!
متابعات الخليج 365 - الرياض
تسعى تركيا جاهدة دومًا للإساءة إلى خدمة الحرمين الشريفين، وهو فعل واضح أسبابه منذ قديم الزمان فهي لا زالت في وهم السيطرة ويغيظها لقب “خادم الحرمين الشريفين”.
وتحاول تركيا كل موسم حج تشويه الخدمات السعودية وتوظيف الحوادث العرضية في حملات الإساءة ضد المملكة وتنظيمها للحج رغم إشادة العالم أجمع بدور المملكة الكبير، لكن تركيا رغم ذلك تتجاهل هذه الجهود السعودية الواضحة لتحاول تمرير الإساءات على شكل مقترحات ثعبانية.
واقترح مسؤول تركي كبير في الحزب الحاكم أن تتولى بلاده تنظيم الحج، لكنهم تناسوا أن الشمس لا تحجب بغربال، فالمملكة مستمرة في خدمة ضيوف الرحمن رغم أنف الكارهين والمتآمرين.
وكشفت هيئة الإحصاء في وقت سابق اليوم، أن إجمالي أعداد الحجاج الذين تشرَّفت المملكة بخدمتهم خلال الخمسين عامًا الماضية بلغ 95.853.017 حاجًّا، حيث تجاوز أعداد الحجاج حاجز المليوني حاج 19 موسمًا، هذا وقد بلغت أعداد الحجاج خلال الأعوام الخمسة والعشرين الأخيرة 54.465.253 حاجًّا، فيما بلغت أعداد الحجاج خلال الأعوام العشرة الأخيرة فقط 23.796.977 حاجًّا، وذلك وفق الإحصاءات الرسمية.
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