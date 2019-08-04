شكرا لقرائتكم خبر عن تسييس بائس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أثارت المحاولات اليائسة من جانب نظام الحمدين والمنتفعين منه لـ«تسييس» مسألة ترتيبات حج القطريين والمقيمين في قطر سخرية قطاعات واسعة من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي. وأعلنت وزارة الحج والعمرة تخصيص رابط جديد لاستقبال طلبات الأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج، وذلك عقب قيام السلطات القطرية بعد حجب الرابط القديم. وأكدت الوزارة في بيان أمس (السبت) أن محاولات النظام القطري المستمرة لتسييس الحج ووضع العراقيل أمام حجاج دولة قطر، لن تثني المملكة عن تقديم كافة التسهيلات لقدومهم.

وكانت الوزارة كشفت الشهر الماضي أن الدوحة رفضت التوقيع على اتفاق الترتيبات الخاصة بموسم حج 1440هـ. وبدأ مسؤولو نظام الحمدين يوعزون لمنتفعين بـ«الولولة» في مواقع التواصل، بدعوى أن وجود حجاج قطريين دون وجود فريق حكومي لحمايتهم سيحول دون حضورهم للحج. ورد عليه من سخروا من تلك الأكاذيب، بالقول إن نظام الحمدين يرسل فرقاً رياضية للسعودية للمنافسات القارية، خوفاً من عقوبات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لكنه لا يخاف الله في مسألة إرسال مواطنيه الذين يريدون أداء أحد أركان الإسلام.