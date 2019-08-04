محافظو كندا: إذا تسنمنا الحكم سنسعى لكسب ثقة السعودية

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (لندن) قال مسؤول الشؤون الخارجية في حزب المحافظين الكندي المعارض إرين أوتول إن حزبه إذا انتخب للحكم في الانتخابات التي ستجرى في الخريف فسيعمل على إصلاح علاقة كندا بالسعودية. وزاد في مقابلة أمس الأول: سنحاول كسب ثقة السعودية. وكانت الرياض أبعدت السفير الكندي العام الماضي احتجاجاً على تدخلات أوتاوا في الشؤون السعودية. وذكرت صحيفة «ناشونال بوست» الكندية أمس الأول أن خبراء كنديين في شؤون الشرق الأوسط حذروا من أن عدم مسارعة كندا لإصلاح علاقاتها مع السعودية سيعيق مساعي أوتاوا للحصول على مقعد بمجلس الأمن الدولي. وقالوا إن أي نصح سعودي لحلفاء المملكة في الشرق الأوسط بعدم مناصرة كندا في مسعاها سيؤدي إلى فشل محتوم للمسعى الكندي.

قال مسؤول الشؤون الخارجية في حزب المحافظين الكندي المعارض إرين أوتول إن حزبه إذا انتخب للحكم في الانتخابات التي ستجرى في الخريف فسيعمل على إصلاح علاقة كندا بالسعودية. وزاد في مقابلة أمس الأول: سنحاول كسب ثقة السعودية. وكانت الرياض أبعدت السفير الكندي العام الماضي احتجاجاً على تدخلات أوتاوا في الشؤون السعودية. وذكرت صحيفة «ناشونال بوست» الكندية أمس الأول أن خبراء كنديين في شؤون الشرق الأوسط حذروا من أن عدم مسارعة كندا لإصلاح علاقاتها مع السعودية سيعيق مساعي أوتاوا للحصول على مقعد بمجلس الأمن الدولي. وقالوا إن أي نصح سعودي لحلفاء المملكة في الشرق الأوسط بعدم مناصرة كندا في مسعاها سيؤدي إلى فشل محتوم للمسعى الكندي.

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