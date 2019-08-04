شكرا لقرائتكم خبر عن مدني حائل يفتح تحقيقاً في حريق مجمع تجاري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (حائل) كشف المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة حائل المقدم نافع الحربي أن فرق الدفاع المدني تعاملت مع حادث حريق محدود بمجمع تجاري بحي صلاح الدين. كشف المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة حائل المقدم نافع الحربي أن فرق الدفاع المدني تعاملت مع حادث حريق محدود بمجمع تجاري بحي صلاح الدين. وأشار الحربي إلى أنه تم إخلاء المجمع وإخماد الحريق وتجري أعمال التحقيق لكشف الأسباب التي أدت لوقوعه.



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