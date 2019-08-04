شكرا لقرائتكم خبر عن الفيصل يتفقد الاستعدادات بالمشاعر المقدسة.. اليوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الدهاس (مكة المكرمة)

يتفقد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، اليوم (الأحد)، جاهزية المشاعر المقدسة لاستقبال وخدمة ضيوف الرحمن لموسم حج العام الحالي، ويقف على الاستعدادات التي اتخذتها القطاعات المعنية بالخدمات لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك الحج في يسر وأمن وطمأنينة.

وتأتي الجولة انطلاقاً من حرص ومتابعة أمير منطقة مكة المكرمة على جاهزية القطاعات العاملة في موسم حج هذا العام، والتأكد من توفر جميع ما يحقق الرعاية الشاملة للحجيج بالصورة التي تتواءم وتطلعات القيادة لتوفير أرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.

ويطلع الأمير خالد الفيصل من مرافقيه من رؤساء القطاعات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن وأعضاء لجنة الحج المركزية، على الخطط والبرامج التي أعدتها الجهات لخدمة حجاج بيت الله الحرام، كما يترأس في المشاعر اجتماعاً للجنة الحج المركزية لمناقشة الخطط والبرامج التي أعدتها القطاعات لخدمة وراحة وفود الرحمن.

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يذكر أن كافة الجهات الحكومية والخدمية ذات العلاقة بخدمة الحجاج قد أكملت استعداداتها لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن حيث جندت أمانة العاصمة المقدسة أكثر من 23 ألفا لتنفيذ خطتها خلال هذا العام فيما بلغ عدد العاملين في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف أكثر من 12 ألف موظف.

وسيُدشن الأمير خالد الفيصل، مشروع معالجة وتطوير وتحديث أنظمة التكييف وتنقية الهواء في مسجدي نمرة والخيف بمنطقة المشاعر المقدسة، بحضور وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

وقد شملت عملية التطوير للمسجدين: ضخ 1.0350 قدما مكعبا في الدقيقة، وسحب 70% عن طريق مراوح الطرد، و30% عن طريق المداخل والأبواب، وبهذا تم إعداد حل جذري للمشكلة، مع تجاوز التحديات التي واجهت المشروع التي تمثلت في ضرورة الاستفادة من هذا المشروع خلال موسم حج 1440مع ضيق الوقت لإنجاز ذلك دون زيادة التكاليف المالية، وقد تم تجاوز ذلك بعمل خطة تنفيذ متوازية وتنسيق محكم مع مواصلة العمل وتكثيفه.

يُشار إلى أن مشروع الوحدات في مسجد نمرة تضمن تركيب عدد 60 وحدة تكييف مركزية تنتج هواءً نقياً 100% وعدد 122مروحة طرد للهواء غير النقي بقدرة تكفي لتغيير الهواء مرتين في الساعة، وعدد 494 وحدة تكييف منفصل دولابي، أما في مسجد الخيف فقد تم تركيب عدد 13 وحدة تكييف مركزية تنتج هواء نقيًا 100%، وعدد 30 مروحة طرد للهواء غير النقي بقدرة تكفي لتغيير الهواء مرتين في الساعة، وعدد 214 وحدة تكييف منفصل سقفي.