العيسى يزور الكاردينال ورئيسي الوزراء والبرلمان

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كما قام الأمين العام للرابطة بزيارة للكاردينال السريلانكي راعي الكنيسة التي تعرضت للتفجير في كولومبو مقدماً له التعازي والمواساة فيما ثمن الكاردينال زيارة العيسى وتعازيه، مؤكداً أن الإسلام بريء من هذه الأعمال وأن من قام بذلك إرهابيون لا يمتون للمسلمين بصلة وأن المسلمين في سريلانكا هم أصدقاء لنا ونتبادل مشاعر التقدير والمحبة والتعاون المستمر.
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