شكرا لقرائتكم خبر عن العيسى يزور الكاردينال ورئيسي الوزراء والبرلمان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - التقى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، كلاً من رئيس وزراء سريلانكا ورئيس البرلمان وعدداً من كبار القيادات الإسلامية والمسيحية والبوذية والهندوسية، الذين أكدوا جميعاً أن توقيت زيارة الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي كان مهماً للغاية.

كما قام الأمين العام للرابطة بزيارة للكاردينال السريلانكي راعي الكنيسة التي تعرضت للتفجير في كولومبو مقدماً له التعازي والمواساة فيما ثمن الكاردينال زيارة العيسى وتعازيه، مؤكداً أن الإسلام بريء من هذه الأعمال وأن من قام بذلك إرهابيون لا يمتون للمسلمين بصلة وأن المسلمين في سريلانكا هم أصدقاء لنا ونتبادل مشاعر التقدير والمحبة والتعاون المستمر.