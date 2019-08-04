ضيوف الملك .. عيون باكية وحناجر مكبِّرة

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جدة - خالد شويل - عبدالله الداني (جدة) صدحت حناجر 342 حاجاً وحاجة من 25 دولة بعبارة «الله أكبر»، عقب وصولهم مكة المكرمة أمس (السبت) ضيوفاً على برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة، الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. صدحت حناجر 342 حاجاً وحاجة من 25 دولة بعبارة «الله أكبر»، عقب وصولهم مكة المكرمة أمس (السبت) ضيوفاً على برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة، الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. وتبللت أعينهم بالدمع عقب رؤيتهم الحرم المكي والكعبة المشرفة أثناء تأديتهم طواف القدوم، داعين الله أن يجزي خادم الحرمين خير الجزاء على ما لقوه من عناية واهتمام، وتوفير كل الإمكانات من أجل أدائهم مناسكهم، معربين عن شكرهم وامتنانهم لقيادة المملكة على ما تقدمه لقاصدي الحرمين الشريفين من خدمات جليلة.



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