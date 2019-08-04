شكرا لقرائتكم خبر عن وصول الدفعة الثانية من ذوي ضحايا ومصابي حادثة نيوزيلندا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) وصلت الدفعة الثانية من أسر ذوي مصابي وشهداء حادثة نيوزيلندا الإرهابية، الذي وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز باستضافتهم ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة، وذلك بالصالة الجنوبية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة. وكان في استقبالهم وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية الدكتور عبدالله الصامل، الذي نقل تحيات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد للضيوف، مؤكداً حرص الوزارة على تقديم الخدمات المتميزة لهم. وأكد الدكتور الصامل، أن المملكة تقف مع جميع المسلمين بالعالم وتتشرف بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

وصلت الدفعة الثانية من أسر ذوي مصابي وشهداء حادثة نيوزيلندا الإرهابية، الذي وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز باستضافتهم ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة، وذلك بالصالة الجنوبية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة. وكان في استقبالهم وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية الدكتور عبدالله الصامل، الذي نقل تحيات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد للضيوف، مؤكداً حرص الوزارة على تقديم الخدمات المتميزة لهم. وأكد الدكتور الصامل، أن المملكة تقف مع جميع المسلمين بالعالم وتتشرف بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

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