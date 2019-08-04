شكرا لقرائتكم خبر عن أهالي طيبة يستقبلون الحجاج البريطانيين بـ «طلع البدر علينا» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حسام كريدي (المدينة المنورة) SHAFEE @ لم يتمالك عدد من الحجاج البريطانيين دموعهم حين وطئت أقدامهم أرض المدينة المنورة، بعد أن قطعوا 6500 كم متر قادمين من الولايات المتحدة لأداء مناسك حج هذا العام، بعد أن استقبلهم أهالي طيبة الطيبة بأنشودة «طلع البدر علينا من ثنيات الوداع» رفقة أطفال قدموا لهم الورود والقهوة العربية والعجوة وماء زمزم، بحضور عدد من المسؤولين. وأشاد الحجاج بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية

لم يتمالك عدد من الحجاج البريطانيين دموعهم حين وطئت أقدامهم أرض المدينة المنورة، بعد أن قطعوا 6500 كم متر قادمين من الولايات المتحدة لأداء مناسك حج هذا العام، بعد أن استقبلهم أهالي طيبة الطيبة بأنشودة «طلع البدر علينا من ثنيات الوداع» رفقة أطفال قدموا لهم الورود والقهوة العربية والعجوة وماء زمزم، بحضور عدد من المسؤولين. وأشاد الحجاج بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية قيادةً وحكومةً وشعباً لتوفير كافة التسهيلات وسبل الراحة لضيوف الرحمن، والتيسير عليهم لأداء الفريضة في سهولة ويسر وأمان. من جانبه، رحب رئيس جمعية الثقافة والفنون في المدينة المنورة مشعل التهامي، بقدوم الحجاج البريطانيين وقدم لهم الهدايا التذكارية راجياً لهم التوفيق والسداد.

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