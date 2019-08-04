شكرا لقرائتكم خبر عن آخر رحلات الحج القادمة.. غداً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز غزاوي (جدة) يستقبل مطار الملك عبدالعزيز الدولي آخر رحلات الحجاج جواً غداً (الإثنين)، حسب ما أوضحت الهيئة العامة للطيران المدني، التي أشارت إلى أن مغادرة حجاج الداخل اعتباراً من 13 ذي الحجة الجاري، واليوم الذي يليه لحجاج دول يستقبل مطار الملك عبدالعزيز الدولي آخر رحلات الحجاج جواً غداً (الإثنين)، حسب ما أوضحت الهيئة العامة للطيران المدني، التي أشارت إلى أن مغادرة حجاج الداخل اعتباراً من 13 ذي الحجة الجاري، واليوم الذي يليه لحجاج دول مجلس التعاون الخليجي ، و15 ذي الحجة لكافة الرحلات حتى 15 محرم. واستقبل مطارا الملك عبدالعزيز بجدة والأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة 6 آلاف رحلة، ووضعت الهيئة غرامات على شركات الطيران المخالفة للتعليمات، في حين تتحول 14 صالة مجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز إلى صالات مغادرة بها 208 «كاونترات» للجوازات، إلى جانب أعمال شركة الخدمات الأرضية لنقل الأمتعة للطائرات.



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