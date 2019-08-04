شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة»: 8 ضوابط لدخول المواشي مكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله القرني (الرياض)

وضعت وزارة البيئة والمياه والزراعة 8 ضوابط لدخول المواشي المحلية والأضاحي إلى المشاعر المقدسة في موسم الحج، لضمان سلامتها من الأمراض، والحفاظ على صحة الحجاج.

وتتمثل الضوابط في: «متابعة الحالة الصحية للمواشي من فروعها في جدة والجموم والليث، والتقدم بطلب الحصول على فسح للمواشي، والتوقيع على التعهد العام الخاص بالرفق بالحيوان، وتحديد أعداد الحيوانات في وسائل النقل، وسحب العينات وإجراء الاختبارات الحقلية السريعة، وشهادة فسح تستخدم لمرة واحدة في نقاط الفرز، والتفتيش من قبل الفرق البيطرية الميدانية في مداخل مكة المكرمة، والسماح بدخول المواشي اعتباراً من 13 ذي القعدة». وأكدت الوزارة جاهزية العيادات والوحدات البيطرية بمناطق المملكة للكشف على المواشي المراد نقلها للعاصمة المقدسة، داعية مربي الماشية الراغبين في نقل مواشيهم لمكة، التقدم لأقرب فرع للوزارة أو وحدة بيطرية لإصدار شهادات التنقل الصحية، ليتم مطابقتها على الواقع من خلال فرق الحج البيطرية بمداخل العاصمة المقدسة، مشددة على أنه لن يسمح بمرور أي مركبة لا تحمل شهادة التنقل.