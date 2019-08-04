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طلعات جوية للطائرات المروحية في سماء المشاعر

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جدة - خالد شويل - سياف الشهراني (مكة المكرمة)

باشرت الطائرات المروحية لقيادة المتابعة الجوية بقوات أمن الحج أمس (السبت)، طلعاتها الجوية في سماء المشاعر المقدسة، لمتابعة الخطط الأمنية والحركة المرورية وحركة المشاة وما يصاحبها من ظواهر سلبية مثل الافتراش، ومساندة نقاط الفرز لمنع تسرب الحجاج غير النظاميين إلى المشاعر.

وترصد الطائرات المروحية التابعة لطيران الأمن والقوات الجوية الملكية ، الملاحظات وتوثيقها، والتنسيق المباشر مع مركز القيادة والسيطرة الذي يتولى عملية تحليل المعلومات وتقييمها ومعالجتها لتأمين سلامة الحجاج وسهولة تحركاتهم.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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