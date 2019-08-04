شكرا لقرائتكم خبر عن طلعات جوية للطائرات المروحية في سماء المشاعر والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - سياف الشهراني (مكة المكرمة)باشرت الطائرات المروحية لقيادة المتابعة الجوية بقوات أمن الحج أمس (السبت)، طلعاتها الجوية في سماء المشاعر المقدسة، لمتابعة الخطط الأمنية والحركة المرورية وحركة المشاة وما يصاحبها من ظواهر سلبية مثل الافتراش، ومساندة نقاط الفرز لمنع تسرب الحجاج غير النظاميين إلى المشاعر.
وترصد الطائرات المروحية التابعة لطيران الأمن والقوات الجوية الملكية السعودية، الملاحظات وتوثيقها، والتنسيق المباشر مع مركز القيادة والسيطرة الذي يتولى عملية تحليل المعلومات وتقييمها ومعالجتها لتأمين سلامة الحجاج وسهولة تحركاتهم.
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