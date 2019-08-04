شكرا لقرائتكم خبر عن «الكهرباء»: 13 مشروعا جديدا لموثوقية الطاقة لموسم الحج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) حشدت الشركة

حشدت الشركة السعودية للكهرباء 1616 مهندسا وفنيا وموظفا لضمان موثوقية الطاقة الكهربائية لموسم الحج، بإشراف وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية. من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي المكلف للشركة فهد السديري تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة بـ13 مشروعا جديدا في مجالي النقل والتوزيع بقيمة تجاوزت 1.2 مليار ريال. وأضاف أن المشاريع الجديدة تشمل 11 مشروعاً بسعة 871 م.ف.أ، تتضمن شبكات بطول 579.5 كيلومتر دائري لتعزيز مغذيات الجهد المتوسط، و51 محطة توزيع وشبكة للجهد المنخفض بطول 14.6 كيلومتر.

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