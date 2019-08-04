شكرا لقرائتكم خبر عن 73 % النضج في الخدمات الحكومية الرقمية.. في الـ 6 أشهر الماضية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

ارتفع مؤشر النضج للخدمات الحكومية إلى أكثر من 73% خلال الفترة الماضية من عام 2019، وفق أحدث تقرير نصف سنوي لإنجازات التحول الوطني الذي يعد أداةً لتقييم وقياس مستوى التقدم المحقق من قبل الجهات الحكومية لخدماتها الإلكترونية.

ويبرز التقرير الذي أعلنته اللجنة الوطنية للتحول الرقمي، أمس (السبت)، بدعم من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، مجموعة من الإنجازات والمبادرات المتميزة في جميع القطاعات ومن أبرزها على سبيل المثال لا الحصر، الحكومة الرقمية.

وتطرق التقرير إلى مبادرة «طريق مكة» التي أطلقتها وزارة الداخلية، وتنفذها أكثر من 7 جهات حكومية وتهدف المبادرة إلى الارتقاء بخدمات الحجاج وتسهيل إجراءات سفرهم لأداء فريضة الحج، وذلك من خلال إنهاء إجراءات الجوازات، والتحقق من توفر الاشتراطات الصحية، وترميز وفرز الأمتعة في مطارات الدول التي يغادر منها الحجاج.

وقامت الوزارة بإضافة 17 خدمة جديدة في النصف الأول من عام 2019 لبرنامج «أبشر» لتصل خدماته إلى 180 خدمة مقدمة للمستفيدين، وفي قطاع العدل فقد أطلقت وزارة العدل نظام «ناجز المحاكم» في 177 محكمة من محاكم الدرجة الأولى بهدف توحيد الإجراءات في ما بينها.

أما في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات فقد كان من أبرز الإنجازات وصول عدد المنازل المغطاة بالألياف الضوئية أكثر من 2.4 مليون منزل، كما قدمت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مجموعة من المبادرات والبرامج لتأهيل الكوادر الوطنية حيث تم تدريب أكثر من 14 ألف كادر وطني من الخريجين والخريجات في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، كما بلغ عدد الوظائف في القطاع إلى أكثر من 269 ألف وظيفة بلغت نسبة الوظائف النسائية منها 13.5% وفي نفس السياق تم إطلاق برنامج رواد التقنية بالشراكة مع أكثر من 40 شريكا من القطاعات الحكومية والخاصة ويقدم البرنامج معسكرات تدريبية ومسرعات أعمال تهدف إلى المساهمة في تحويل الأفكار والحلول الرقمية المشاركة إلى مشاريع قائمة تخدم قطاعات الصحة والحج والعمرة والصناعة والمدن الذكية والترفيه والرياضة والتجارة الإلكترونية وقد بلغ عدد المسجلين 2700 مسجل.

أما في قـطاع الصحة فقد وصل عدد المواطنين المسجلين في خدمة موعد 5.5 مليون مواطن ووصل عدد المواعيد المسجلة في الخدمة إلى 9 ملايين موعد.

وفي قطاع التجارة الإلكترونية، فقد جرى إصدار نظام التجارة الإلكترونية الذي يهدف إلى تعزيز الثقة في المعاملات التجارية الإلكترونية وحماية حقوق المستهلك وتحفيز أنشطة التجارة الإلكترونية وتطويرها.

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وذلك سعياً لجعل المدن ذكية ومتطورة فقد بلغ عدد وحدات الإنارة الذكية حتى الآن 35 ألف وحدة في 8 مدن سعودية.

أبرز الإنجازات الرقمية خلال النصف الأول من 2019:

الداخلية: 17 خدمة في أبشر

العدل: ناجز في 177 محكمة درجة أولى

الاتصالات: 2.4 مليون منزل مغطاة بالألياف الضوئية

269 ألف وظيفة (13.5% نسائية).

الصحة: 5.5 مليون سجلوا في «موعد»

9 ملايين موعد.