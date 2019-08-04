، "الخليج 365" في أسبوع.. ولي العهد وعد فأوفى: المرأة السعودية ستنال حقوقًا مهضومة ،

محمد بن مسعود - الدمام - فشل الكونجرس بوقف بيع الأسلحة للسعودية

حفل الأسبوع الماضي، بالكثير من الأحداث المحلية، فضلاً عن الأحداث الدولية، التي تخص المملكة. وكان أبرز هذه الأحداث اللائحة الجديدة التي أعلنها مجلس الوزراء من التعديلات تمنح المواطنات السعوديات الحق في الحصول على جوازات سفر، وسيدخل القانون الجديد حيز التنفيذ في نهاية شهر أغسطس من هذا العام.

حيث جاء ذلك تأكيدًا للتصريحات التي أدلى بها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قبل سنوات، وأعلن فيها أن المملكة ستجري كثيرًا من الإصلاحات الاجتماعية، وانتهت هذه التصريحات بالسماح للمرأة السعودية بالحصول على كثير من الحقوق المهضومة، في خطوة تدعم حقوق المرأة، وتدفعها إلى الأمام.

ومن أبرز الأحداث الدولية، التي شهدها الأسبوع، فشل الكونجرس الأمريكي، وقف مبيعات الأسلحة الأمريكية للمملكة، والكذبة الكبرى التي روجها إعلام الحوثي بالسيطرة على مواقع عسكرية سعودية، وضرب مدينة الدمام بصاروخ باليستي، والسعودية تخصص رابطًا جديدًا لاستقبال طلبات الحجاج القطريين.

وهنا رصد شامل لأحداث الأسبوع:

وعد فأوفى

أكد سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أن المرأة السعودية ستنال حقوقًا مهضومة بفعل أمور بعيدة عن الدين. وبيّن ولي العهد في حديثه أن المرأة قبل عام 1979 كانت تتمتع بكثير من الحقوق، من بينها أنها كانت ليست ملزمة بأن تسافر مع وليها ما دامت في صحبة آمنة.

وأكد سموه أن السعودية ستجري كثيرًا من الإصلاحات الاجتماعية في وقت لاحق من تصريحاته، وهو ما أوفى به سموه، وبات واقعًا ملموسًا، كحق العمل، وحضور الفعاليات الرياضية، وحق القيادة، وحقوق تتعلق بالأحوال الشخصية، وأخيرًا حق السفر في سن الـ21 عامًا وما فوق.

وفي حوار سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، مع مجلة "ذا أتلانتيك" الأمريكية، الذي نُشر في إبريل من عام 2018، قال: "إنه لا يوجد فرق بين الرجال والنساء في الدين الإسلامي"، وذلك في معرض رده على سؤال من محاوره "جيفري جولدبيرج" حول مساواة المرأة، وإلغاء قوانين الولاية. وأضاف ولي العهد آنذاك: "أنا أدعم المملكة العربية السعودية. ونصف المملكة العربية السعودية من النساء؛ لذا أنا أدعم النساء".

وأردف: "في ديننا لا يوجد فرق بين الرجال والنساء. هناك واجبات على الرجال، وهناك واجبات على النساء، لكنّ هناك أشكالاً مختلفة من فهمنا للمساواة. في السعودية مثلاً يدفع للنساء المقابل المالي نفسه الذي يدفع للرجال، وسيتم تطبيق هذه اللوائح على القطاع الخاص".

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فيتو ترامب

فشل مجلس الشيوخ الأمريكي، الاثنين، في تجاوز حق النقض "فيتو" الذي استخدمه الرئيس دونالد ترامب؛ ضد تشريع صادق عليه الكونجرس كان سيمنع بيع أسلحة معينة للسعودية. وفي أول جولة من ثلاث جولات منفصلة لتجاوز حق النقض الذي استخدمه الرئيس مرات عدة، لم يصل مجلس الشيوخ إلى أغلبية الثلثين التي كان يحتاج إليها لتجاوز حق النقض، وصوّت خمسة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين وعددهم 53 لمصلحة تجاوز حق النقض، بينما امتنع 15 عضوًا عن التصويت. وكان التصويت مشابهًا في الجولتين التاليتين لتجاوز حق النقض الذي استخدمه "ترامب"؛ أيضًا ضد تشريع يمنع مبيعات أسلحة إضافية للسعودية والإمارات ودول أخرى.

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السعودية تخصص رابطًا جديدًا لاستقبال طلبات الحجاج القطريين

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بتسهيل قدوم جميع الحجاج، وتذليل كل العراقيل التي قد تواجههم لأداء هذه الفريضة، أعلنت وزارة الحج والعمرة تخصيص رابط جديد لاستقبال طلبات الأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج، هو: https://qatar1440.haj.gov.sa .

جاء ذلك عقب قيام السلطات القطرية بحجب الرابط السابق https://qh1440.haj.gov.sa الذي كان قد تم تخصيصه لاستقبال طلبات الحجاج القطريين الراغبين بأداء فريضة الحج.

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الحوثيون يكذبون

نفى مصدرٌ رسمي في تحالف دعم الشرعية في اليمن ادعاءات الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران عبر وسائلها الإعلامية سيطرتها على مواقع عسكرية سعودية في نجران وجازان خلال الأيام الماضية. وأكد المصدر أن الميليشيا الحوثية الإرهابية تتكبد كل يوم الهزائم والانكسارات في مختلف جبهات القتال، ولم تحقق أي تقدم منذ انطلاق عاصفة الحزم وإعادة الأمل؛ ولهذا تلجأ لاختلاق "الفبركات" والأكاذيب التي تتحدث عن انتصارات وهمية عبر وسائل الإعلام؛ وذلك لتعزيز معنويات مقاتليها ومؤيديها في مناطق سيطرتها. وسَخِر المصدر من ادعاءات الميليشيا الحوثية الإرهابية سيطرتها على 15 موقعًا عسكريًا في نجران وجازان خلال الأيام الثلاثة الماضية، مشيرًا إلى أن الجيش اليمني بمساندة التحالف أصبح على عمق عشرات الكيلومترات في صعدة وحجة. واعتبر المصدر أن ما تدعيه الميليشيا، وتساندها فيه الأبواق الإعلامية المتعاطفة معها، قصصٌ خيالية، تُضاف إلى مئات القصص و"الفبركات" والانتصارات الحوثية الوهمية التي كان آخرها ادعاءهم استهداف موقع عسكري في الدمام؛ وهو ما يعكس حالة اتساع الخيال الكاذب للميليشيا الحوثية وأدواتها الإعلامية.

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أعداد الحجاج

بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس؛ "1.423.230" حاجًا، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات. وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ "1.323.405" حجاج، فيما قدم عن طريق البحر "16.847" حاجًا. وتمثل هذه الأعداد زيادة بـ"121.045" حاجًا عن عدد القادمين للفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة "9 %".

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السخرية تطول الحوثيين بعد كذبة صاروخ يستهدف الدمام

وكأنما أمنياتهم صورت لهم صاروخًا باليستيًا يحلق في السماء عاليًا، يتجه نحو المنطقة الشرقية ويضرب عمق الدمام ليستيقظ الحوثيون ومن خلفهم الداعم الإيراني على "كابوس"، بأن هذه الأمنيات ليست إلا "أحلام يقظة" تراود خيالهم المريض، وتصور لهم أن أسلحتهم قادرة على اصطياد أهدافها بدقة متناهية في أي مكان بالمملكة. ووضع الإيرانيون حلفاءهم الحوثيين في موقف أكثر من محرج يوم الخميس، عندما أوهموهم بأن الصواريخ الباليستية المُهداة لهم قادرة على الوصول إلى أهدافها بدقة متناهية، ليس هذا فحسب وإنما أجاز الإيرانيون لحلفائهم الاحتفال باصطياد الأهداف قبل إطلاق الصواريخ، فالتزم الحوثيون بالنصيحة، وأقاموا الأفراح والليالي الملاح، ليكتشفوا فيما بعد أن الصاروخ لم يصل إلى الدمام بعد، وأن أهالي الشرقية عاشوا يومهم في أمن وسلام، لا يخلو من نكات وسخرية على صواريخ الإيرانيين "الورقية الناعمة"، على حد وصف مواطنين. الكذبة الإيرانية الحوثية وجهت ثلاث ضربات قوية ومباشرة؛ الأولى للإعلام الحوثي، الذي ادعى أمام العالم صباح اليوم بأنه ضرب مدينة الدمام السعودية، وبالغ في الكذب والافتراءات عندما "فبرك" صورًا ومقاطع فيديو لدمار "مزعوم" في قلب المدينة النفطية، والضربة الثانية كانت من نصيب أسلحة إيران، وصواريخها الباليستية "الفاشلة"، التي تمنحها ـ على سبيل الهدية ـ للحوثيين، وتوجههم بكيفية إطلاقها على المناطق الحيوية داخل المملكة.

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التحالف تنقذ 81 إفريقيًا

أوضح مصدر رسمي في قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن أنه من خلال عملية نوعية نجحت قوات سعودية في إنقاذ 81 إفريقيًا في سوق آل ثابت المحرر في مديرية قطابر بمحافظة صعدة، كانت تستخدمهم الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران بعمليات الاتجار بالبشر في صعدة اليمنية. وكان الأفارقة المحررون بينهم 20 امرأة وطفلان، وكانت الميليشيات تحتجزهم في قبو بسوق آل ثابت لإجبارهم على القتال إلى جانبها، والقيام بأعمال حفر الخنادق ونقل الأسلحة. ورافقت العملية النوعية حملة إغاثية عاجلة، دشنها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وتم نقل الأفارقة المحررين إلى مركز إيواء، وتوفير العلاج العاجل؛ إذ إن أغلبهم يعانون الإعياء بسبب الجوع وظروف الاحتجاز غير الإنسانية.

https://sabq.org/Wm7MjX

عقوبات على ظريف

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية الأربعاء عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، وفقًا لموقع قناة العربية. وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد نقلت عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية في 10 يوليو الماضي أن العقوبات ضد وزير الخارجية الإيراني ظريف ستكون وشيكة.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون: إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستواصل فرض أقسى العقوبات على إيران، وإن واشنطن مستمرة في ممارسة الضغط على طهران لوقف سلوكها العدواني. وجدد بولتون التشديد على ما أعلنه ترامب مرارًا من أنه لن يسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي.

https://sabq.org/6BTnKM

هلاك حمزة بن لادن

أكد مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة تعتقد أن حمزة بن لادن قد مات، مضيفًا أن للولايات المتحدة الأمريكية دورًا في وفاته؛ لكنه لم يقدم أي تفاصيل. ووفق ما نقلته شبكة"CNN" الإخبارية، قال المسؤول: إن الحكومة الأمريكية كانت تعمل منذ بعض الوقت لتأكيد وفاة حمزة بن لادن، وقد تَلَقّت أخيرًا أدلة تؤكد وفاته. واتهمت الحكومة الأمريكية - في وقت سابق من هذا العام- حمزة بالسعي لتشجيع الهجمات على الولايات المتحدة. ورفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التعليق على أنباء وفاة حمزة بن لادن، الأربعاء، بعد أسئلة الصحفيين؛ وهو ما فعله أيضًا مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جون بولتون. وأصدر حمزة، البالغ من العمر 30 عامًا، رسائل صوتية ومرئية على الإنترنت؛ داعيًا أتباعه إلى شن هجمات ضد الولايات المتحدة وحلفائها، وهدد بشن هجمات ضد الولايات المتحدة؛ انتقامًا لمقتل والده على أيدي الجيش الأمريكي في مايو 2011.

https://sabq.org/mkb2SZ

"كولومبوس - أوهايو"

حطت يوم الأربعاء في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة طائرة تتبع لشركة "ميامي" الأمريكية قادمة من مطار كولومبوس – أوهايو؛ وذلك بعد توقُّف دام 22 عامًا لطيران الولايات المتحدة، وتقل على متنها 168 مسافرًا، وصلوا لأداء فريضة الحج. وعلق المتحدث الرسمي باسم الطيران المدني إبراهيم الروساء بقوله: هي أول رحلة لشركة طيران أمريكية تصل إلى السعودية منذ 1997م. وفور وصول الحجاج إلى الصالة كان في استقبالهم عدد من المسؤولين في إدارة مطار الملك عبد العزيز الدولي، ووزارة الحج والعمرة، والقنصلية الأمريكية، الذين استقبلوا الحجاج بحفاوة، وتم تقديم الورود لهم.

من جهة أخرى، أكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد الهادي بن أحمد المنصوري أن الهيئة حرصت على تقديم التسهيلات اللازمة لوصول رحلة الطيران الأمريكية، وأن ذلك سيُسهم في تحفيز باقي الناقلات الجوية الأمريكية لتسيير الرحلات بين الدولتين الصديقتين.

https://sabq.org/5ZYNtW

مكافحة الإرهاب

استقبل وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية، الدكتور عبدالله بن محمد الصامل، نيابة عن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الشيخ عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أولى طلائع أُسر ذوي مصابي وشهداء حادث نيوزيلندا الإرهابي، الذين وجَّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - باستضافتهم ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، ووصلوا أمس الجمعة إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة.

وقال عبدالله بن محمد الصامل، وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية: "إن الاستضافة كان لها الأثر البالغ في التخفيف من وقع الألم على ذوي المصابين والشهداء. وقد لمسناه حين استقبلنا الدفعة الأولى منهم".

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انتشار للمخلفات

وضعت وزارة الشؤون البلدية والقروية، ممثلة في أمانة العاصمة المقدسة؛ خطة عمل للحد من أسلوب استخدام توزيع قوارير المياه الصحية على الحجاج خلال موسم الحج، وما يتبعها من انتشار للمخلفات بشكل مهيب، فضلاً عن أن بعض المياه الموزعة لا يُستفاد منها على الإطلاق.

وأوضح مدير عام المشاعر المقدسة والمواسم المهندس أحمد منشي، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"؛ أنه ومن منطلق حرص الأمانة على الحفاظ على نظافة المشاعر بيئيًا وصحيًا، وما تشكله هذه القوارير من مخلفات، إلى جانب هدر كميات كبيرة من المياه دون الاستفادة منها، فقد نفّذت أمانة العاصمة المقدسة هذا العام مشروعًا؛ عبارة عن برادات مياه في أكثر من موقع؛ في سبيل التوسع في الفكرة لتعم جميع المشاعر المقدسة.

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