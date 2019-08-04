، الليلة.. الأخضر يفتتح مشواره في بطولة غرب آسيا بمواجهة الكويت ،

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يفتتح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم الأحد مشاركته في بطولة اتحاد غرب آسيا 2019 المقامة حاليًا في العراق حتى الرابع عشر من شهر أغسطس الجاري.
ويلاقي الأخضر شقيقه الكويتي في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء على ملعب فرانسو حريري بمدينة أربيل العراقية.
ميدانيًّا، اختتم الأخضر تدريباته مساء أمس على ملعب مشروع الهدف تحت إشراف المدير الفني يوسف عنبر، وبدأت بتماريـن الإحماء، ثم تمريـن التمريـر، قبـل أن ينفِّذ عنبـر تماريـن تكتيكية متنوعة.
كما شهدت الحصة التدريبية زيارة رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية العراقية النائب عباس عليوي ورئيـس الاتحاد العراقـي لكرة القدم عبد الخالق مسعود تدريبات المنتخب السعودي، وكان في استقبالهما رئيس البعثة السعودية الأمين العام بالاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم.
الليلة.. الأخضر يفتتح مشواره في بطولة غرب آسيا بمواجهة الكويتمحمود الحمد الخليج 365 2019-08-04
يفتتح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم الأحد مشاركته في بطولة اتحاد غرب آسيا 2019 المقامة حاليًا في العراق حتى الرابع عشر من شهر أغسطس الجاري.
ويلاقي الأخضر شقيقه الكويتي في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء على ملعب فرانسو حريري بمدينة أربيل العراقية.
ميدانيًّا، اختتم الأخضر تدريباته مساء أمس على ملعب مشروع الهدف تحت إشراف المدير الفني يوسف عنبر، وبدأت بتماريـن الإحماء، ثم تمريـن التمريـر، قبـل أن ينفِّذ عنبـر تماريـن تكتيكية متنوعة.
كما شهدت الحصة التدريبية زيارة رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية العراقية النائب عباس عليوي ورئيـس الاتحاد العراقـي لكرة القدم عبد الخالق مسعود تدريبات المنتخب السعودي، وكان في استقبالهما رئيس البعثة السعودية الأمين العام بالاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم.
04 أغسطس 2019 - 3 ذو الحجة 1440
01:11 AM
في لقاء الذكريات الخليجية على أرض العراق
يفتتح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم الأحد مشاركته في بطولة اتحاد غرب آسيا 2019 المقامة حاليًا في العراق حتى الرابع عشر من شهر أغسطس الجاري.
ويلاقي الأخضر شقيقه الكويتي في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء على ملعب فرانسو حريري بمدينة أربيل العراقية.
ميدانيًّا، اختتم الأخضر تدريباته مساء أمس على ملعب مشروع الهدف تحت إشراف المدير الفني يوسف عنبر، وبدأت بتماريـن الإحماء، ثم تمريـن التمريـر، قبـل أن ينفِّذ عنبـر تماريـن تكتيكية متنوعة.
كما شهدت الحصة التدريبية زيارة رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية العراقية النائب عباس عليوي ورئيـس الاتحاد العراقـي لكرة القدم عبد الخالق مسعود تدريبات المنتخب السعودي، وكان في استقبالهما رئيس البعثة السعودية الأمين العام بالاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم.
، الليلة.. الأخضر يفتتح مشواره في بطولة غرب آسيا بمواجهة الكويت ،
المصدر : الخليج 365
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