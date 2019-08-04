“هيئة الاتصالات” تستعد لموسم الحج بمضاعفة سرعات الإنترنت وشبكات الجيل الخامس

قالت هيئة الاتصالات إنها استعدت لموسم الحج هذا العام 1440هـ، بمضاعفة سرعات الإنترنت، ورفع سعات الشبكات ونشر الجيل الخامس وتهيئة البنية التحتية للتقنيات الحديثة والذكية لخدمة ضيوف الرحمن. وأوضحت الهيئة أن هذا العام يصل إجمالي عدد أبراج الاتصالات إلى 13299 برجا، إضافة إلى 37 برج 5G في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة. وأضافت أن سرعات التنزيل في مكة المكرمة والمدينة المنورة تضاعفت لتصل إلى 44 ميجا في الثانية، مشيرة إلى أنها وفّرت 5442 نقطة وصول لشبكة واي فاي في مكة والمدينة والمشاعر.

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