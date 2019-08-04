توقعات “الأرصاد” لحالة الطقس غداً الأحد

ذكرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس غداً الأحد، أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة، على مرتفعات جازان وعسير والباحة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة.
كما يستمر التوقع بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، على الأجزاء الجنوبية الشرقية من الغربية والجنوبية الغربية من المملكة، إلى جانب وادي الدواسر وأجزاء من نجران وأجزاء من الشرقية. وتوقعت “الأرصاد” أن تُسجل الدمام أعلى درجة حرارة في المملكة بـ 47 درجة مئوية، فيما تسجل أبها أدنى درجة (19 درجة مئوية).
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