بعد فقدانه لـ3 أيام.. مفاجأة بعد العثور على سبعيني اختفى في ظروف غامضة بجدة

أعلنت عائلة المواطن السبعيني مناجي محمد بكري، الذي اختفى قبل ثلاثة أيام في جدة، العثور على جثته، مؤكدةً أن الوفاة حدثت بشكل طبيعي.

وبحسب “سبق”، قال ابن شقيق المتوفي: إن “عمه المفقود (مناجي) 80 عامًا عثر عليه، بعد فقدانه لثلاثة أيام؛ حيث وجد أمام أحد المحال متوفى، واكتشفت الطواقم المختصة أن الوفاة طبيعية بعد الكشف عليه”. وأوضح أن المتوفى كان يعاني من داء السكري وبعد فقدانه لم يعد يتناول الدواء، ولا يعرف شيئًا عن حالته؛ بسبب إصابته بآلزهايمر.