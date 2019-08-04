%73 مؤشر النضج الرقمي للخدمات الحكومية

أطلقت اللجنة الوطنية للتحول الرقمي Digital Saudi، أمس، تقرير إنجازات التحول الرقمي نصف السنوي لعام 2019 بدعم من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز. واعتمدت اللجنة الوطنية للتحول الرقمي تقرير إنجازات التحول الرقمي نصف السنوي لعام 2019، الذي يسلط الضوء على أهم إنجازات التحول الرقمي في المملكة ويبرز الجهود المميزة للجهات الحكومية التي أسهمت في تعزيز المبادرات والإنجازات الرقمية في مختلف القطاعات، ودورها في تفعيل التحول الرقمي بمختلف مجالاته التي تنعكس على حياة الفرد والمجتمع، وتسهم في تعزيز القطاعات الحيوية رقميا، والوصول بالوطن إلى مستويات رفيعة من الحياة الكريمة.

التقدم المحقق

اشتمل تقرير إنجازات التحول الرقمي لمنتصف عام 2019 على مجموعة من الإنجازات والمبادرات المتميزة في جميع القطاعات، من أبرزها على سبيل المثال لا الحصر، الحكومة الرقمية، حيث وصل مؤشر النضج للخدمات الحكومية إلى أكثر من 73 % لهذا العام الذي يعدّ أداة لتقييم وقياس مستوى التقدم المحقق من قبل الجهات الحكومية لخدماتها الإلكترونية.

مجتمع رقمي

يشكل التحول الرقمي انتقالا نوعيا من شأنه تحقيق الارتقاء برفاهية الحياة وإزالة المعيقات الزمانية والمكانية والإجرائية، وفقا للمستهدفات المتعلقة بالتحول الرقمي والواردة في رؤية المملكة 2030، وهو الأمر الذي من خلاله ستتوجه المملكة نحو آفاق واسعة، تتمتع فيها التنمية بسمات الاستدامة والقوة والمتانة الضامنة لحياة عصرية، ومجتمع رقمي وحكومة رقمية واقتصاد رقمي مزدهر.

ترميز وفرز

أطلقت وزارة الداخلية مبادرة «طريق مكة»، وتنفذها أكثر من 7 جهات حكومية وتهدف المبادرة إلى الارتقاء بخدمات الحجاج وتسهيل إجراءات سفرهم لأداء فريضة الحج، وذلك من خلال إنهاء إجراءات الجوازات، والتحقق من توفر الاشتراطات الصحية، وترميز وفرز الأمتعة في مطارات الدول التي يغادر منها الحجاج. وقامت الوزارة بإضافة 17 خدمة جديدة في النصف الأول من عام 2019 لبرنامج «أبشر» لتصل خدماته إلى 180 خدمة مقدمة للمستفيدين، وفي قطاع العدل فقد أطلقت وزارة العدل نظام «ناجز المحاكم» في 177 محكمة من محاكم الدرجة الأولى بهدف توحيد الإجراءات فيما بينها.

مبادرات وبرامج

في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات فقد كان من أبرز الإنجازات وصول عدد المنازل المغطاة بالألياف الضوئية في المملكة أكثر من 2.4 مليون منزل، وذلك حتى منتصف 2019، كما قدمت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مجموعة من المبادرات والبرامج لتأهيل الكوادر الوطنية، حيث تم تدريب أكثر من 14 ألف كادر وطني من الخريجين والخريجات في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات لمنتصف 2019، كما بلغ عدد الوظائف في القطاع أكثر من 269 ألف وظيفة بلغت نسبة الوظائف النسائية منها 13.5 %، وفي السياق نفسه تم إطلاق برنامج رواد التقنية بالشراكة مع أكثر من 40 شريكا من القطاعات الحكومية والخاصة، ويقدم البرنامج معسكرات تدريبية ومسرعات أعمال تهدف إلى المساهمة في تحويل الأفكار والحلول الرقمية المشاركة إلى مشاريع قائمة تخدم قطاعات الصحة والحج والعمرة والصناعة والمدن الذكية والترفيه والرياضة والتجارة الإلكترونية، وقد بلغ عدد المسجلين 2700 مسجل.

تعزيز الثقة

أما في قطاع الصحة فقد وصل عدد المواطنين المسجلين في خدمة موعد لعام 2019 إلى 5.5 ملايين مواطن، ووصل عدد المواعيد المسجلة في الخدمة إلى 9 ملايين موعد. وفي قطاع التجارة الإلكترونية فقد جرى إصدار نظام التجارة الإلكترونية الذي يهدف إلى تعزيز الثقة في المعاملات التجارية الإلكترونية وحماية حقوق المستهلك، وتحفيز أنشطة التجارة الإلكترونية وتطويرها، وذلك سعيا لجعل مدننا ذكية ومتطورة، فقد بلغ عدد وحدات الإنارة الذكية حتى الآن 35 ألف وحدة في 8 مدن سعودية.

حكومة رقمية

وزارة الداخلية

مبادرة طريق مكة

- تنفذها أكثر من 7 جهات حكومية

- تهدف إلى الارتقاء بخدمات الحجاج

- إنهاء الإجراءات وتوفر الاشتراطات الصحية في دولهم

برنامج أبشر

- إضافة 17 خدمة جديدة

- 180 خدمة مقدمة للمستفيدين

وزارة العدل

- إطلاق نظام ناجز المحاكم في

- 177 محكمة

الاتصالات وتقنية المعلومات

- 2.4 مليون منزل مغطى بخدمات الألياف الضوئية

- تدريب 14 ألف كادر وطني

- 269 ألف وظيفة

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- %13.5 نسائية

- 2700 مسجل ببرنامج رواد التقنية

الصحة

- 5.5 ملايين مواطن مسجلين في خدمة موعد

- 9 ملايين موعد

التجارة الإلكترونية

- إصدار نظام التجارة الإلكترونية

- تعزيز الثقة في المعاملات الإلكترونية

- حماية حقوق المستهلك

الكهرباء

- 35 ألف وحدة إنارة ذكية

- 8 مدن سعودية

التعليم الرقمي

- نسبة المدارس المتصلة بالإنترنت

- مستهدف (2020) 100 %

- الفعلي 50 %

- مدارس متصلة ببوابة المستقبل

- مستهدف (2020) 5000

- الفعلي 1.893

العنوان الوطني

- عدد عمليات استخدام العنوان الوطني

مستهدف (2020) 50M

الفعلي 28.7 M

عدد الجهات المرتبطة بالعنوان الوطني

مستهدف (2020) 50

الفعلي 35