نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد الشراحيلي 



نقل نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز ، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وتعازي أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز لوالد وذوي الشهيد الجندي أول خالد بن علي محمد شراحيلي، أحد منسوبي حرس الحدود بجازان، الذي استشهد دفاعاً عن الدين والوطن في الحد الجنوبي بمنطقة جازان . وعبّر الأمير محمد بن عبد العزيزعن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد ، سائلاَ الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته ، ‪منوهًا بما يسطره منسوبي حرس الحدود وكافة القطاعات العسكرية ، من بطولات للدفاع عن عقيدتهم ووطنهم ، مقدمين أرواحهم الغالية في سبيل أداء مهامهم وواجباتهم الوطنية ، مؤكداً بأن دوت الخليج لن ينسى تضحياتهم العظيمة . ‬من جانبهم عبر والد وذوي الشهيد " الشراحيلي" عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة ، ولسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه لتعزيتهم، مؤكدين أنهم جميعًا فداء للدين والوطن، سائلين المولى عز وجل أن يديم الأمن والاستقرار لبلادنا المباركة في ظل قيادتنا الرشيدة.

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