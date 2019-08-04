سقوط سارق الحواسب الآلية في عنيزة

أوقفت شرطة عنيزة مواطنا بتهمة بسرقة عدد من أجهزة الحاسب الآلي. وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم إن «نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها، أسفرت عن ضبط مواطن في العقد الثالث من العمر، وذلك بعد توافر الدلائل على تورطه في القفز والدخول لإحدى الشركات التجارية بمحافظة عنيزة، وتكسير البوابة الداخلية لها، وسرقة أجهزة حاسب آلي لوحية، تقارب 20 جهازا، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه».



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