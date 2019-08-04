ترشيح 805 للقبول الاحتياطي بجامعة نجران

أعلنت جامعة نجران ممثلةً في عمادة القبول والتسجيل عن ترشيح 805 من المتقدمين والمتقدمات على مرحلة القبول الاحتياطي للالتحاق بالجامعة للعام الجامعي 1441/1440.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور زهير العمري أن «الترشيح جرى على عدد من المقاعد المتاحة على السنة التحضيرية، وبعض التخصصات العلمية وبرامج الدبلوم، وذلك وفق نسب ومعدلات القبول الرئيسية»، مشيرا إلى أن على المرشحين تأكيد قبولهم عبر البوابة الإلكترونية قبل نهاية دوام يوم الإثنين 4 ذو الحجة.