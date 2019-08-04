ترشيح 805 للقبول الاحتياطي بجامعة نجران

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور زهير العمري أن «الترشيح جرى على عدد من المقاعد المتاحة على السنة التحضيرية، وبعض التخصصات العلمية وبرامج الدبلوم، وذلك وفق نسب ومعدلات القبول الرئيسية»، مشيرا إلى أن على المرشحين تأكيد قبولهم عبر البوابة الإلكترونية قبل نهاية دوام يوم الإثنين 4 ذو الحجة.
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