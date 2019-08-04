ضبط عمالة تعد وجبات غير صالحة للاستهلاك

باشرت بلدية العتيبية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بلاغا يفيد بوجود مقر مجهول داخل عمارة سكنية بنطاق البلدية تم استغلاله لتقديم الوجبات الغذائية. وفور تلقي البلاغ توجهت الفرق الرقابية التابعة لمركز ريع الكحل لمعاينة الموقع، واتضح وجود مطبخ عشوائي وعمالة مخالفة تعد الأطعمة غير الصالحة للاستهلاك، لبيعها على الزوار والمعتمرين. وأفاد رئيس مركز خدمات ريع الكحل ماجد المطرفي بأنه تمت مصادرة 30 كجم من اللحوم و16 كيسا من الأرز وأصنافا أخرى من السلطات والمقليات، مشيرا إلى ضبط سيارة مخصصة للنقل والتوزيع جرى التحفظ عليها وحجزها بمقر البلدية لحين الانتهاء من كافة الإجراءات النظامية وضبط العمالة المخالفة.



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