القبض على مخالفين ومهربين بالداير

أسفرت عملية أمنية واسعة أشرف عليها محافظ الداير، نايف بن ناصر بن لبدة، وشاركت فيها 5 جهات أمنية، في توجيه ضربة قوية لأوكار المخالفين لنظام الإقامة الذين يمتهنون تهريب المخدرات والاتجار بالبشر، ونجحت الدوريات التابعة لمحافظة الداير في مداهمة أوكار متسللي ومخالفي نظام الإقامة، بالتعاون مع الأفواج الأمنية والشرطة وقطاع حرس الحدود بالداير وقوة الطوارئ الخاصة بالمنطقة، وذلك عبر عملية أمنية استمرت أكثر من 12 ساعة. وقال محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة إن «الجهود الأمنية في محافظة الداير لمطاردة مخابئ المخالفين والمتسللين الذين يمتهن أكثرهم تهريب المخدرات بأنواعها مستمرة حتى القضاء عليها، تنفيذاً لتوجيهات أمير منطقة جازان ونائبه»، مطالبا الدوريات الأمنية بالمحافظة بمضاعفة الجهود، مشيدا بالتعاون الكبير من مختلف الأجهزة الأمنية في المحافظة.



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