وأوضح وكيل الأمين للخدمات فرج بن سالم آل منصور، أن أمانة المنطقة تواصل أعمالها يوميا في إزالة المخلفات للوصول إلى بيئة نظيفة خالية من الملوثات عبر العديد من الآليات والأيدي العاملة المتخصصة من عمال النظافة والمراقبين الميدانيين، إلى جانب التوعية المستمرة بالأضرار الصحية الناجمة عن رمي المخلفات في الأماكن العامة، وأثرها السلبي على البيئة.
وأبان مدير إدارة النظافة المهندس عبود بن مانع آل نصيب، أنه جرى رفع أكثر من 8229 طنا من النفايات المنزلية، ومخلفات البناء خلال شهر ذي القعدة، داعيا المواطنين والمقيمين إلى المشاركة الفعالة لإنجاح الجهود في الحفاظ على النظافة العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر رفع 8 آلاف طن نفايات في نجران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.