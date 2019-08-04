رفع 8 آلاف طن نفايات في نجران

رفعت أمانة منطقة نجران أكثر من 8 آلاف طن، من النفايات خلال شهر ذي القعدة الماضي، إلى مرمى النفايات المخصص، من خلال أعمال النظافة اليومية.

وأوضح وكيل الأمين للخدمات فرج بن سالم آل منصور، أن أمانة المنطقة تواصل أعمالها يوميا في إزالة المخلفات للوصول إلى بيئة نظيفة خالية من الملوثات عبر العديد من الآليات والأيدي العاملة المتخصصة من عمال النظافة والمراقبين الميدانيين، إلى جانب التوعية المستمرة بالأضرار الصحية الناجمة عن رمي المخلفات في الأماكن العامة، وأثرها السلبي على البيئة.

وأبان مدير إدارة النظافة المهندس عبود بن مانع آل نصيب، أنه جرى رفع أكثر من 8229 طنا من النفايات المنزلية، ومخلفات البناء خلال شهر ذي القعدة، داعيا المواطنين والمقيمين إلى المشاركة الفعالة لإنجاح الجهود في الحفاظ على النظافة العامة.