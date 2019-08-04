46 ألف جلسة في المحاكم خلال أسبوع

وقدمت المرافق العدلية خلال الفترة نفسها ما يزيد على 181 ألف خدمة للمستفيدين تنوعت بين عمليات توثيق وتنفيذ وكذلك الخدمات التي تقدمها المحاكم، وبلغ إجمالي العمليات التي تم تقديمها في المحاكم كافة دون التنفيذ 86746 عملية، فيما قدمت محاكم التنفيذ 25722 خدمة للمستفيدين خلال الأسبوع الماضي، أما عمليات التوثيق فبلغت 68695 عملية خلال الفترة ذاتها، وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد أطلق في العاشر من ربيع الأول الماضي التحول الرقمي في قطاع التوثيق، الذي تضمن عددا من الخدمات العدلية الرقمية بهدف الاستغناء عن الورق، والتيسير على المستفيدين بما يغنيهم عن الحضور إلى مقار كتابات العدل لإصدار الوكالات منخفضة المخاطر.
محاكم المملكة الأسبوع الماضي
46 ألف جلسة قضائية
18 ألف حكم قضائي
26 ألف عملية في محاكم التنفيذ
69 ألف عملية توثيق
181 ألف خدمة للمستفيدين
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