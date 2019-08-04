خطة لإنشاء مدرسة نسائية لقيادة السيارات بعسير

اطلع أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال على خطة تنفيذ مدرسة تعليم قيادة السيارات للنساء بمنطقة عسير التي سيتم تنفيذها من خلال شركة تطوير التعليم القابضة، حيث تم إسناد المشروع لها من قبل الإدارة العامة للمرور؛ تنفيذاً للأمر الملكي الكريم القاضي بتمكين المرأة من قيادة السيارة.

جاء ذلك خلال استقبال أمير عسير، الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور أسامة بن فهد الحيزان، وفريق العمل المرافق له، حيث اطلع سموه على خطة تنفيذ المدرسة.

مواصفات عالمية

ستتولى الشركة تنفيذ وتشغيل المشروع بمواصفات عالمية لتقديم خدمات التعليم النظري والمحاكاة والتدريب العملي لقيادة المركبات وفق منهج تدريبي مُتقن، بحيث تتوفر فيها جميع المرافق التعليمية والتدريبية بحسب المعايير المهنية. ومن المتوقع أن يتم البدء بالتشغيل التجريبي للمدرسة في مارس المقبل، والتشغيل العملي في شهر أبريل، بعد أن يتم استكمال الإنشاء والربط الإلكتروني للخدمات المقدمة من قبل الإدارة العامة للمرور، واستيفاء المتطلبات الفنية من تقنيات حديثة وتأهيل وتوطين للوظائف، حيث سيتم عقد دورات متقدمة لتأهيل المدربات السعوديات للعمل بالمدرسة وفق أعلى معايير السلامة المرورية العالمية.

وطالب أمير عسير الشركة المنفذة بالالتزام بتنفيذ الخطة والرجوع له في حال وجود أي عوائق تحول دون تنفيذ المشروع، وإنجازه في وقته المحدد، يذكر أنه تم خلال اللقاء طرح عدد من الأفكار التي ستخضع للدراسة بعد افتتاح المدرسة منها: إنشاء جناح لتوعية النشء من خلال التعليم بالترفيه لتعزيز السلامة المرورية وغيرها.

مدرسة القيادة النسائية

70 ألف متر مربع مساحة المشروع

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تقع المدرسة على طريق الملك فهد الرابط بين أبها وخميس مشيط

محتويات المدرسة

قاعات دراسية

معامل وأجهزة المحاكاة

قاعة السلامة

مضمار التدريب الميداني