مسارات للمذبوحات لتفادي الاستبدال بالمسالخ

فيما عبر عددٌ من المواطنين الذين يتعاملون مع مسالخ المواشي المركزية الثلاثة التابعة لأمانة الأحساء «في سوق الأنعام بالأحساء وفي مدينتي العمران والعيون» عن شكوك من استبدال واختلاط المذبوحات خلال عملية السلخ والتقطيع بالمسالخ، أكدت أمانة الأحساء أنها تدرس مقترحاً بتخصيص مسارات متعددة داخل ساحات المسالخ تبعاً لسلالات وأنواع المذبوحات؛ لتفادي الاستبدال بين المذبوحات، علاوةً على تخصيص حظائر متعددة لاستلام وترقيم الذبائح.

مسارات متعددة

قال المتحدث الرسمي في أمانة الأحساء خالد بوشل لـ«دوت الخليج» إن «أمانة الأحساء تدرس مقترحاً قدمه المستفيدون بتخصيص مسارات متعددة داخل ساحات المسالخ تبعاً لسلالات وأنواع المذبوحات لتفادي الاستبدال»، مشيراً إلى أن مركز الإبداع البلدي التابع لأمانة الأحساء من اختصاصه متابعة واستقبال الأفكار والمقترحات في تطوير العمل البلدي، نافياً تسجيل بلاغات في المسالخ عن حالات استبدال لمذبوحات خلال الـ12 شهراً الماضية.

خطة عمل

أوضح بوشل أن «أمانة الأحساء وضعت خطة لمواجهة الأعداد المتزايدة من المذبوحات في أيام الأعياد والمواسم وتحديداً في عيد الأضحى من بينها: زيادة أعداد العمالة والجزارين والأطباء والمساعدين البيطريين والكادر الإداري، وتأمين مستلزمات الذبح، وتجهيز العمالة من أطقم وسكاكين وسواطير، إضافة إلى استئجار عمالة زائدة لتغطية العدد الكبير من الذبائح خلال أيام العيد الثلاثة في المسالخ المركزية الثلاثة». وأضاف أن «خطة العمل في أيام أعياد الأضحى التي تشهد ذروة الموسم في أعداد المذبوحات تشتمل على مرحلة استلام الذبائح، وتخصيص أعداد كافية من العمالة لذلك، ومرحلة الترقيم للذبائح، بحيث يتم التأكد من الأرقام الخاصة بالزبائن، والتأكد من تثبيتها على الذبيحة، ومرحلة الكشف البيطري من قبل الأطباء البيطريين قبل الذبح»، لافتاً إلى أن استلام المذبوحات في أيام الأعياد سيكون على مجموعات وكل مجموعة لها لون معين، وتمر الذبيحة بجميع مراحل تجهيز الذبح والتجويف والفحص البيطري بعد الذبح ومن بعدها يتم تقطيع الذبيحة.

كاميرات مراقبة

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عدد من المستفيدين من خدمات المسالخ أجمعوا لـ«دوت الخليج» على ضرورة تبني أمانة الأحساء لحزمةٍ من الآليات للحد من شكوك استبدال واختلاط المذبوحات التي من بينها: وضع كاميرات في حظائر ومسارات ومراحل الذبح في المسلخ وربطها بشاشات تلفزيونية في صالات استقبال المستفيدين، علاوةً على إدراج بيانات أكثر وضوحاً لكل ذبيحة ترد إلى المسلخ وخصوصا العمر التقريبي والفصيلة والسلالة، موضحين أن تلك الخطوة لها أهداف أخرى تتمثل في كشف حالات التلاعب واستغلال ضعف خبرة بعض الزبائن في تحديد مستويات الجودة والسلالات والأعمار للأغنام، وقيام بعض الباعة من ضعاف النفوس بخداع الزبائن ببيعهم ذبائح مغشوشة وبأسعار مرتفعة.

مقترحات للحد من شكوك استبدال واختلاط المذبوحات

وضع كاميرات في حظائر ومسارات ومراحل الذبح في المسلخ

ربط هذه الكاميرات بشاشات تلفزيونية في صالات استقبال المستفيدين

إدراج بيانات كل ذبيحة ترد إلى المسلخ وخصوصا العمر التقريبي والفصيلة والسلالة