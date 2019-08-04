شاهد .. عبروا 17 دولة على متن دراجاتهم .. فريق من الدراجين البريطانيين يصل المدينة لأداء مناسك الحج #حج_1440

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات

بعد رحلة عبرت 17 دولة خلال 60 يوما واصلوا السير فيها على متن دراجاتهم في رحلة إيمانية مدهشة تدعو للتعجب و الدهشة،وصل اليوم فريق من الدراجين البريطانيين قادمين من لندن لأداء مناسك الحج.

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وقال الحساب الرسمي لإمارة المدينة على تويتر مرحبا بهم : “وصل إلى المدينة المنورة ،اليوم ،فريق الدراجين البريطانيين، القادمين من لندن على متن دراجاتهم الهوائية لأداء فريضة الحج، بعد أن عبروا 17 دولة خلال 60 يوم