شكرا لقرائتكم خبر عن ابن سعيدان بطلاً لرالي عسير 2019 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)

حسم البطل السعودي ياسر بن سعيدان وملاحه البرتغالي ماركوس ميغويل على متن سيارته الميني لقب رالي عسير 2019 ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة، فيما حل السائق مطير الشمري وملاحه هاني الشمري على متن سيارته نيسان المركز الثاني، وجاء سلمان الشمري وملاحه رشيد الطوياوي على متن نيسان في المركز الثالث.

وقدم ابن سعيدان أداء استثنائيا خلال المرحلة الأخيرة والتي امتدت لمسافة 79 كم، والتي انطلقت من الصبيخة حتى محافظة طريب قاطعاً المسافة بزمن قدره 53.22 دقيقة، فيما حل منيف السلماني ثاني في هذه المرحلة ليقتنص الفوز في أولى جولات البطولة السعودية للراليات الصحراوية والتي تقام تحت إشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وحصل إبراهيم المهنا وملاحيه أسامة السند ورائد أبو ذيب على لقب T4 بعد قطعه المسافة بزمن 3.38.44 ساعة في كافة المراحل. من جانبه هنأ رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان، الفائزين في رالي عسير متمنياً التوفيق في الجولات القادمة لمن لم يحالفه الحظ في هذه الجولة.وقال: شهدنا سباقاً من طراز رفيع، تخلله الكثير من الأحداث الممتعة، ونجحنا ولله الحمد في إبراز الرالي تنظيمياً وفنياً بالصورة التي تليق بالمملكة ، بتعاون مثمر مع جميع القطاعات وبمتابعة ودعم أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، الذي يتابع كل صغيرة وكبيرة ووجه جميع القطاعات في تأمين كافة متطلبات النجاح للرالي.