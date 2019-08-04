شكرا لقرائتكم خبر عن «أبشر» يوفر 15 ملياراً للدولة.. و180 ثانية تنهي إجراءات 12.5 مليون والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - متعب العواد (حائل)

كشفت وحدة التحول الرقمي، أن تطبيق أبشر الذي يعد ضمن مبادرات وزارة الداخلية يوفر 15 مليار ريال سنوياً لخزينة الدولة.

وأكدت الوحدة في تقريرها، الصادر أمس (السبت)، أنه يتم تنفيذ خدمات المستفيدين من المواطنين في 3 دقائق «180 ثانية» فقط لتنفيذ أي خدمة.

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وبحسب التقرير، بلغ عدد المشتركين في تطبيق أبشر في النصف الثاني من العام الحالي 12.5 مليون مشترك نفذ من خلالها 180 خدمة متاحة.

واستعرض التقرير آخر ما توصلت له المملكة من تقدم ملحوظ في إطار التحول الرقمي عبر تقرير إنجازات التحول الرقمي الوطني النصف السنوي لعام 2019، والذي تم العمل عليه بالتعاون مع شركاء التحول الرقمي والذين ساهموا في تحقيق أحدث المبادرات والإنجازات الرقمية بمختلف القطاعات.

ووفقا للتقرير، فإن مبادرة فرجت، التي نفذت من أبشر، أسهمت في الإفراج عن 550 سجينا من 25 دولة، بمبلغ إجمالي تجاوز 32 مليون ريال سعودي.