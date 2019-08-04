عسير: خلاف يقود الأمن إلى مهربي «كبتاجون»

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (أبها) قبضت شرطة عسير على شخصين بحوزتهما أقراص أمفيتامين (كبتاجون). قبضت شرطة عسير على شخصين بحوزتهما أقراص أمفيتامين (كبتاجون). وبحسب شرطة المنطقة بأنه وبالإشارة لما تم تداوله عن مشاجرة وإطلاق نار بين شخصين، فقد تمكنت الجهات الأمنية من ضبط المتورطين في ذلك، الذي اتضح أن الخلاف نشأ بينهما أثناء بيع أحدهما مواد مخدرة على الآخر، وبحوزتهما ضبطت أقراص أمفيتامين (كبتاجون)، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.



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