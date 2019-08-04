، الهلال يوقع مع الثنائي (الدوسري والعتيبي) .. لمدة عام ،

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أبرمت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن سعد بن نافل عقدين احترافيين مع الثنائي محمـد الدوسري وذعار العتيبي لمدة عام تمهيدًا لانضمامهم للفريق الكروي الأول بالنادي.
وفقًا لما ذكره الحساب الرسمي للنادي عبر موقعه على "تويتر".
وجرت مراسم التوقيع مساء أمس السبت في مبنى الأمير عبدالله بن ناصر الإداري في مقر النادي.
يُشار إلى أن عقد ثنائي الفريق الأول لكرة القدم "الدوسري والعتيبي" يمتد لمدة عام واحد مع خيار التجديد لعام آخر.
من جهة أخرى أجرى فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم مرانًا اعتياديًا استعدادًا لملاقاة الأهلي مساء الثلاثاء لحساب ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.
ركز المديـر الفني الروماني رازفـان لوشيسـكو على الجوانب الفنية والتكتيكية، وفرض المدير الفني رازفان لوشيسكو مناورة علي جزء من مساحة الملعب، طبق رازفان عددًا من الجمل التكتيكية التي يود انتهاجها في اللقاء.
وشارك عبدالله عطيف في جزء من تدريبات الفريق الجماعية، فيما لم يكمل محمد البريك مران اليوم؛ نظير تعرضه لكدمة، وسيجري فحوصًا طبية يوم الغد للوقوف على حالته.
04 أغسطس 2019 - 3 ذو الحجة 1440 12:48 AM
"كدمة" تبعد البريك عن تدريب الفريق قبل لقاء الأهليالهلال يوقع مع الثنائي (الدوسري والعتيبي) .. لمدة عام
أبرمت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن سعد بن نافل عقدين احترافيين مع الثنائي محمـد الدوسري وذعار العتيبي لمدة عام تمهيدًا لانضمامهم للفريق الكروي الأول بالنادي.
وفقًا لما ذكره الحساب الرسمي للنادي عبر موقعه على "تويتر".
وجرت مراسم التوقيع مساء أمس السبت في مبنى الأمير عبدالله بن ناصر الإداري في مقر النادي.
يُشار إلى أن عقد ثنائي الفريق الأول لكرة القدم "الدوسري والعتيبي" يمتد لمدة عام واحد مع خيار التجديد لعام آخر.
من جهة أخرى أجرى فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم مرانًا اعتياديًا استعدادًا لملاقاة الأهلي مساء الثلاثاء لحساب ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.
ركز المديـر الفني الروماني رازفـان لوشيسـكو على الجوانب الفنية والتكتيكية، وفرض المدير الفني رازفان لوشيسكو مناورة علي جزء من مساحة الملعب، طبق رازفان عددًا من الجمل التكتيكية التي يود انتهاجها في اللقاء.
وشارك عبدالله عطيف في جزء من تدريبات الفريق الجماعية، فيما لم يكمل محمد البريك مران اليوم؛ نظير تعرضه لكدمة، وسيجري فحوصًا طبية يوم الغد للوقوف على حالته.
، الهلال يوقع مع الثنائي (الدوسري والعتيبي) .. لمدة عام ،
المصدر : الخليج 365
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