، قصة البطل "الغامدي" مع "البلياردو".. من ساحة "أُحد" إلى إنجازات الشرق والغرب ،

- 1/10
- 2/10
- 3/10
- 4/10
- 5/10
- 6/10
- 7/10
- 8/10
- 9/10
- 10/10
أربعة أعوام فقط كانت كافية لاكتشاف موهبة البطل السعودي الصغير خالد بن عمر الغامدي، وصقلها، ثم الرهان عليها، وتتويجها بتمثيل الوطن دوليًّا، ورفع العلم السعودي هناك بمنافسات البلياردو.
اعتاد "خالد" الذي يبلغ من العمر الآن 14 ربيعًا على مرافقة والده لقضاء وقت الفراغ بصالة مخصصة للعبة البلياردو بحي "أُحد" بالدمام. وشعر الصغير منذ الوهلة الأولى وهو يمسك بالعصا بأنه سيبدع بهذا النوع من الرياضة، وما كان ليتم له ذلك لولا أنه وجد أبًا متفهمًا، ومدربين بارعين، و"اتحادًا" رياضيًّا نموذجيًّا.
معادلة الذهاب للصالة المجاورة لمنزلهم لممارسة اللعبة انقلبت بعد أن أصبح خالد هو من يجبر والده على مرافقته لكسر حاجز الخوف من الكبار، ولأجل الاحتكاك، ومعرفة مزيد من القوانين.
كانت السنة الثانية بمنزلة نقطة التحول بحياة "الصبي" عندما قادته أقدامه لمقر الاتحاد السعودي للبلياردو في المنطقة الشرقية، وهناك استقبله رئيس الفرع "عصام الملا"، وشجعه، وأُعجب به، واشترط عليه الالتزام، كما توقع له مستقبلاً واعدًا في هذه الرياضة.
وبعد أشهر قليلة من التحاقه بالاتحاد غادر "الغامدي" إلى الرياض للمشاركة في بطولة للناشئين، وعاد محملاً بالكأس بعد أن أبلى بلاء حسنًا، ونال الإعجاب بطريقة لعبه وتفكيره، وأسلوبه مع المنافسين.. ثم توالت مشاركاته المحلية، وحصد عددًا من البطولات على مستوى السعودية أعوام 2016 و2017 و2018م.
واختار الاتحاد السعودي للبلياردو اللاعب خالد الغامدي لتمثيل السعودية، وتقلد شارة الكابتنية، وأسهم في تحقيق بطولة الخليج للناشئين 2018، وبرونزية العرب في لبنان، كما حقق بطولة أمريكا المفتوحة (CSI) للناشئين 2019، ويستعد الآن للمشاركة في بطولة كأس العالم للناشئين بقبرص في شهر نوفمبر المقبل.
ومع أن البطل الصغير لا يتجاوز الرابعة عشرة من عمرة إلا أنه أحد العناصر المهمة في منتخب السعودية لفئة الكبار بفضل طموحه العالي، وثقته بنفسه، واحترامه للخصوم، وجديته في اللعب والتطوير.. وقد نال بسبب ذلك تكريمًا من الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، ومن إدارة مدرسته رواد السلام المتوسطة.
كما تلقى قبل أيام قليلة مكالمة تهنئة من سفير خادم الحرمين الشريفين بالولايات المتحدة الأمريكية، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، عقب تحقيقه بطولة الكرات الـ8. وكذلك تلقى التهنئة عبر تغريدة من حساب الأميرة عند تحقيقه المركز الثاني في بطولة الكرات الـ9 بأمريكا.
04 أغسطس 2019 - 3 ذو الحجة 1440 12:21 AM
حقَّق بطولة أمريكا المفتوحة.. وتلقى تهنئة من الأميرة "ريما"قصة البطل "الغامدي" مع "البلياردو".. من ساحة "أُحد" إلى إنجازات الشرق والغرب
أربعة أعوام فقط كانت كافية لاكتشاف موهبة البطل السعودي الصغير خالد بن عمر الغامدي، وصقلها، ثم الرهان عليها، وتتويجها بتمثيل الوطن دوليًّا، ورفع العلم السعودي هناك بمنافسات البلياردو.
اعتاد "خالد" الذي يبلغ من العمر الآن 14 ربيعًا على مرافقة والده لقضاء وقت الفراغ بصالة مخصصة للعبة البلياردو بحي "أُحد" بالدمام. وشعر الصغير منذ الوهلة الأولى وهو يمسك بالعصا بأنه سيبدع بهذا النوع من الرياضة، وما كان ليتم له ذلك لولا أنه وجد أبًا متفهمًا، ومدربين بارعين، و"اتحادًا" رياضيًّا نموذجيًّا.
معادلة الذهاب للصالة المجاورة لمنزلهم لممارسة اللعبة انقلبت بعد أن أصبح خالد هو من يجبر والده على مرافقته لكسر حاجز الخوف من الكبار، ولأجل الاحتكاك، ومعرفة مزيد من القوانين.
كانت السنة الثانية بمنزلة نقطة التحول بحياة "الصبي" عندما قادته أقدامه لمقر الاتحاد السعودي للبلياردو في المنطقة الشرقية، وهناك استقبله رئيس الفرع "عصام الملا"، وشجعه، وأُعجب به، واشترط عليه الالتزام، كما توقع له مستقبلاً واعدًا في هذه الرياضة.
وبعد أشهر قليلة من التحاقه بالاتحاد غادر "الغامدي" إلى الرياض للمشاركة في بطولة للناشئين، وعاد محملاً بالكأس بعد أن أبلى بلاء حسنًا، ونال الإعجاب بطريقة لعبه وتفكيره، وأسلوبه مع المنافسين.. ثم توالت مشاركاته المحلية، وحصد عددًا من البطولات على مستوى السعودية أعوام 2016 و2017 و2018م.
واختار الاتحاد السعودي للبلياردو اللاعب خالد الغامدي لتمثيل السعودية، وتقلد شارة الكابتنية، وأسهم في تحقيق بطولة الخليج للناشئين 2018، وبرونزية العرب في لبنان، كما حقق بطولة أمريكا المفتوحة (CSI) للناشئين 2019، ويستعد الآن للمشاركة في بطولة كأس العالم للناشئين بقبرص في شهر نوفمبر المقبل.
ومع أن البطل الصغير لا يتجاوز الرابعة عشرة من عمرة إلا أنه أحد العناصر المهمة في منتخب السعودية لفئة الكبار بفضل طموحه العالي، وثقته بنفسه، واحترامه للخصوم، وجديته في اللعب والتطوير.. وقد نال بسبب ذلك تكريمًا من الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، ومن إدارة مدرسته رواد السلام المتوسطة.
كما تلقى قبل أيام قليلة مكالمة تهنئة من سفير خادم الحرمين الشريفين بالولايات المتحدة الأمريكية، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، عقب تحقيقه بطولة الكرات الـ8. وكذلك تلقى التهنئة عبر تغريدة من حساب الأميرة عند تحقيقه المركز الثاني في بطولة الكرات الـ9 بأمريكا.
، قصة البطل "الغامدي" مع "البلياردو".. من ساحة "أُحد" إلى إنجازات الشرق والغرب ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر قصة البطل "الغامدي" مع "البلياردو".. من ساحة "أُحد" إلى إنجازات الشرق والغرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.