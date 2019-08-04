، الربيع الذهبي يزين صحراء دومة الجندل.. و"الخليج 365" ترصد مراحل حصاد "السمح" ،

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لا يتكرر الربيع الذهبي بصحراء دومة الجندل في كل عام، غير أن السنين الماطرة على صحراء شمال وغرب المحافظة تكوّن بيئة خصبة لظهور نبات السمح، ولا يتم الاستفادة منه للرعي، كون "السمح" نبتة مالحة، ولا يتم حصادها إلا في فصل الصيف حال جفافها.
ورصدت عدسة "الخليج 365" صورًا لحصاد "السمح" في صحراء غرب محافظة دومة الجندل، والذي يتجه الأهالي نحو مواقع "السمح" لحصاده وجمعه ليتم لاحقًا بتصفيته من الأغصان عن طريق تعريضه للهواء وبقاء الزهرة التي تحتفظ بحبيبات السمح، حيث يتم إدخالها في وعاء كبير من الماء لاستخراج حبيبات السمح من الزهر والتي تستقر في أسفل الوعاء حيث يتم تجفيفها وحمصها ثم طحنها لاستخراج البودر.
ويستخدم بودر "السمح" والذي يميل للون القمحي، في صناعة "البكيلة" التي تتكون من معجون تمر حلوة الجوف، مع بودر السمح ويخلطان مع بعض ثم يضاف له السمن، والتي تعد أكلةً شتوية بامتياز في منطقة الجوف، ويستخدم "السمح" بصناعة "التطماج" وهي الأكلة التي تشبه أكلة الجريش، ويصنع منه "خبز السمح" الذي يضاف له السمن، واستخدم أخيرًا في صناعة الحلويات.
04 أغسطس 2019 - 3 ذو الحجة 1440 12:03 AM
السنوات الماطرة بصحراء شمال وغرب تكوّن بيئة خصبة لظهور النباتالربيع الذهبي يزين صحراء دومة الجندل.. و"الخليج 365" ترصد مراحل حصاد "السمح"
لا يتكرر الربيع الذهبي بصحراء دومة الجندل في كل عام، غير أن السنين الماطرة على صحراء شمال وغرب المحافظة تكوّن بيئة خصبة لظهور نبات السمح، ولا يتم الاستفادة منه للرعي، كون "السمح" نبتة مالحة، ولا يتم حصادها إلا في فصل الصيف حال جفافها.
ورصدت عدسة "الخليج 365" صورًا لحصاد "السمح" في صحراء غرب محافظة دومة الجندل، والذي يتجه الأهالي نحو مواقع "السمح" لحصاده وجمعه ليتم لاحقًا بتصفيته من الأغصان عن طريق تعريضه للهواء وبقاء الزهرة التي تحتفظ بحبيبات السمح، حيث يتم إدخالها في وعاء كبير من الماء لاستخراج حبيبات السمح من الزهر والتي تستقر في أسفل الوعاء حيث يتم تجفيفها وحمصها ثم طحنها لاستخراج البودر.
ويستخدم بودر "السمح" والذي يميل للون القمحي، في صناعة "البكيلة" التي تتكون من معجون تمر حلوة الجوف، مع بودر السمح ويخلطان مع بعض ثم يضاف له السمن، والتي تعد أكلةً شتوية بامتياز في منطقة الجوف، ويستخدم "السمح" بصناعة "التطماج" وهي الأكلة التي تشبه أكلة الجريش، ويصنع منه "خبز السمح" الذي يضاف له السمن، واستخدم أخيرًا في صناعة الحلويات.
، الربيع الذهبي يزين صحراء دومة الجندل.. و"الخليج 365" ترصد مراحل حصاد "السمح" ،
المصدر : الخليج 365
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