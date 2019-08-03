حج / مدير الإدارة العامة للمرور يطلع على مركز معلومات النقل بالنقابة العامة للسيارات



مكة المكرمة 02 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 03 أغسطس 2019 م واس

اجتمع مدير عام الإدارة العامة للمرور اللواء محمد بن عبدالله البسامي اليوم برئيس النقابة العامة للسيارات عبدالرحمن بن معيوف الحربي, بحضور معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط والمشرف العام على النقل بوزارة الحج والعمرة الدكتور بسام غلمان .

واطّلع اللواء البسامي خلال الاجتماع على الخطة التشغيلية لنقل الحجاج والمعتمرين بموسم حج هذا العام ، كما تم مناقشة معايير النقل، والحافلات المصرح لها في موسم الحج, إضافة إلى عدد الحجاج الذين ستقدم لهم خدمات النقل بكافة فئاته الترددي والنقل بين المدن وخدمات الإسناد والاستقبال والتفويج لهذا الموسم.

وتجول البسامي داخل مركز معلومات النقل بمقر النقابة العام للسيارات، مشيدًا بالجهود التي تبذلها النقابة العامة للسيارات, مثمنًا الدور الكبير الذي ينصب في خدمة ضيوف الرحمن من قبل كافات الإدارات والأقسام بهيكل النقابة .

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