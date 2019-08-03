حج / رئيس مجلس علماء قيرغيزستان : برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين مؤتمر عالمي لتوحيد كلمة المسلمين



مكة المكرمة 02 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 03 أغسطس 2019 م واس

أكد رئيس مجلس الشورى لعلماء جمهورية قيرغيزستان حبيب الله ابن نبي الدين ، أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله - للحج والعمرة والزيارة يعد مؤتمرا عالميا لاجتماع المسلمين على كلمة التوحيد.

وأعرب حبيب الله خلال استضافته ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة لهذا العام ، والبالغ عددهم 6000 حاج وحاجة من 77 دولة من مختلف قارات العالم، الذين صدر الأمر السامي الكريم باستضافتهم ، عن بالغ شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على ما يقدمانه من عناية واهتمام بالغ للإسلام والمسلمين .

واشار رئيس مجلس الشورى لعلماء جمهورية قيرغيزستان إلى أن

// انتهى//

00:19ت م

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مكة المكرمة 02 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 03 أغسطس 2019 م واسأكد رئيس مجلس الشورى لعلماء جمهورية قيرغيزستان حبيب الله ابن نبي الدين ، أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله - للحج والعمرة والزيارة يعد مؤتمرا عالميا لاجتماع المسلمين على كلمة التوحيد.وأعرب حبيب الله خلال استضافته ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة لهذا العام ، والبالغ عددهم 6000 حاج وحاجة من 77 دولة من مختلف قارات العالم، الذين صدر الأمر السامي الكريم باستضافتهم ، عن بالغ شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على ما يقدمانه من عناية واهتمام بالغ للإسلام والمسلمين .واشار رئيس مجلس الشورى لعلماء جمهورية قيرغيزستان إلى أن السعودية بلد أمن وأمان، وجهودها لا ينكرها إلا جاحد، وما تقدمه للمسلمين من نصرة لقضاياهم وتقديم العون والمساعدة لهم في كافة أنحاء العالم ما هو إلَّا تأكيد لاهتمامها بالمسلمين ، كما رفع شكره لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على توجيهاته المستمرة لتقديم أرقى الخدمات للمستضافين خلال إقامتهم بالمملكة.// انتهى//00:19ت م0163

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