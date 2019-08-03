

منى 02 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 03 أغسطس 2019 م واس

حفّزت وزارة الصحة منسوبيها المنتدبين لخدمة ضيوف الرحمن، لتقديم أفضل الخدمات الطبية والتمريضية ورعاية الحجاج المرضى خلال موسم حج هذا العام.

جاء ذلك عبر رسائل نصية يومية تحوي عبارات تحفيزية للموظفين والموظفات قالت في إحداها " يداً بيد نحو موسم حج ناجح".

وفي رسالة أخرى رفعت "الصحة" من همم موظفيها بإرسال المقولة الشهيرة التي وصف بها سمو ولي العهد الأمين - حفظه الله - السعوديين، مقولة " همتّنا مثل جبال طويق".

يشار إلى أن الصحة أقامت حفلات استقبال وترحيب لموظفيها وموظفاتها المنتدبين في مواقع عملهم بالمشاعر المقدسة فيما قدمت لهم مختلف الخدمات وهيأت لهم كافة السبل لإنجاح مهمتهم في خدمة ضيوف الرحمن.

// انتهى //

00:02ت م

0161





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حج / الصحة" تحفّز منسوبيها لخدمة الحجاج برسائل SMS لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.