حج / جمعية الكشافة تحتفي بالمشاركين المتطوعين لخدمة ضيوف الرحمن



مكة المكرمة 02 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 03 أغسطس 2019 م واس

نظمت جمعية الكشافة العربية

وتضمنت تلك الاحتفالات التي توزع عليها أعضاء القيادة العامة ومسؤولي اللجان القاء كلمات دعوا فيها الى العمل على خدمة الحاج بتقديم خدمة متميزة أساسها الإخلاص ، وسمتها الاتقان ، ومنهجها التربية ، وأكدوا على أن الجمعية تعمل في هذه المعسكرات لخدمة الحجاج منذ قرابة ستة عقود ، وتسعى سنوياً على تحسين وتطوير مستوى الخدمة كماً وكيفاً لتحسين مستوى هذا العمل الجليل تحقيقاً للتوجيهات الكريمة القيادة الرشيدة - أيدها الله - التي جندت كافة الإمكانات من أجل خدمة ضيوف الرحمن وتيسير فريضة الحج لهم .

وشهدت حفلات الافتتاح تقديم الوحدات الكشفية وعشائر الجوالة عدد من الفقرات التربوية اشتملت على مشاهد مسرحية وقصائد أدبية وفلكلور شعبي ، وكلمات للكشافين والقادة, وعدوا فيها باسم زملائهم ببذل قصارى الجهد لتحقيق ما تصبوا إليه الجمعية ، ومن ثم تحقيق تطلعات ولاة الأمر – حفظهم الله – لنجاح موسم الحج الذي هو المبتغى .

// انتهى //

23:47ت م

0160



مكة المكرمة 02 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 03 أغسطس 2019 م واسنظمت جمعية الكشافة العربية السعودية ، مساء اليوم حفلات استقبال للكشافة والجوالة والقادة المًشاركين بمعسكرات الخدمة العامة في مكة المكرمة والمشاعر المُقدسة ، التي تُقيمها الجمعية لخدمة ضيوف الرحمن .وتضمنت تلك الاحتفالات التي توزع عليها أعضاء القيادة العامة ومسؤولي اللجان القاء كلمات دعوا فيها الى العمل على خدمة الحاج بتقديم خدمة متميزة أساسها الإخلاص ، وسمتها الاتقان ، ومنهجها التربية ، وأكدوا على أن الجمعية تعمل في هذه المعسكرات لخدمة الحجاج منذ قرابة ستة عقود ، وتسعى سنوياً على تحسين وتطوير مستوى الخدمة كماً وكيفاً لتحسين مستوى هذا العمل الجليل تحقيقاً للتوجيهات الكريمة القيادة الرشيدة - أيدها الله - التي جندت كافة الإمكانات من أجل خدمة ضيوف الرحمن وتيسير فريضة الحج لهم .وشهدت حفلات الافتتاح تقديم الوحدات الكشفية وعشائر الجوالة عدد من الفقرات التربوية اشتملت على مشاهد مسرحية وقصائد أدبية وفلكلور شعبي ، وكلمات للكشافين والقادة, وعدوا فيها باسم زملائهم ببذل قصارى الجهد لتحقيق ما تصبوا إليه الجمعية ، ومن ثم تحقيق تطلعات ولاة الأمر – حفظهم الله – لنجاح موسم الحج الذي هو المبتغى .// انتهى //23:47ت م0160

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