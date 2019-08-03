حج / المكتب التعاوني النسائي بتبوك ينظم غداً محاضرة عن أحكام الحج



تبوك 02 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 03 أغسطس 2019 م واس

ينظم المكتب التعاوني النسائي للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بتبوك غداً محاضرة بعنوان " صفة وأحكام الحج ", تقدمها جندية محرزي, بعد صلاة المغرب بجامع عبدالله بن حرام بحي الورود.

وتأتي المحاضرة التي تستمر يومين , ضمن سلسلة محاضرات " الحج "، وضمن سلسلة دروس ومحاضرات ومناشط المكتب لهذا العام.

// انتهى //

23:09ت م

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