بـ13 ألف فرد و680 آلية.. حملات نظافة في البقاع المقدسة

بدأت وزارة الشؤون البلدية والقروية بالمملكة العربية السعودية تنفيذ حملات مكثفة للنظافة العامة في أحياء مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وتندرج البادرة ضمن خطة وبرنامج عمل لتقديم أفضل الخدمات البلدية لحجاج بيت الله الحرام، في موسم حج هذا العام 1440هـ، التي تنفَّذ من خلال أمانة العاصمة المقدسة.

وجنّدت الوزارة 13235 فرداً من عمال نظافة ومشرفين ومراقبين وسائقين، تدعمهم 680 آلية ومُعدّة، في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، لإنجاز أعمال النظافة والتخلّص من النفايات في نطاقات البلديات الفرعية ومناطق الخدمات، وفقاً لمسؤولياتِ وخطةِ عمل نطاق كل بلدية فرعية، مع تحديد ساعات الدوام على مدار اليوم، وضبط العمالة والمُعدَّات والورديات.

وأولت الوزارة اهتمامَها بتكثيف أعمال النظافة العامة في مكة المكرمة، حيث جرى تخصيص 6013 فرداً من مشرفين ومساعدي مراكز، ومراقبين وسائقين وعمال نظافة، تدعمهم 330 معدة، تشمل 105 ضواغط كبيرة (8 أطنان)، و50 ضاغطاً (20 طناً) لتخزين النفايات في نطاق البلدية الفرعية، فضلاً عن 86 قلاباً و41 "بوب كات"، ومكانس آلية.

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أما في منطقة المشاعر المقدسة، فيشارك 7222 فرداً من مشرفين ومساعدي مشرفين ومراقبين وسائقين وعمال نظافة، تدعمهم 342 معدة وآلية مختلفة (ضاغط، قلاب، غراف، بوب كات، مكنسة)، وسيتم العمل على مدار 24 ساعة في أيام الذروة.

وفيما يخص مكافحة الحشرات الضارة، استنفرت الوزارة فرق المكافحة، بمعدل فرقة لكل منطقة بلدية فرعية، إلى جانب عدد من الفرق المركزية، حيث تتركز الأعمال الوقائية على البحث عن بؤر توالد الذباب وتنظيفها ومعالجتها ورشّ المواقع المحتملة للتوالد، كما يتم تجفيف المستنقعات والمسطحات المائية، وشفطها للقضاء على البعوض.

وتتمثل المكافحة الكيميائية في رشّ أماكن تجميع النفايات والحاويات بالمبيدات.

ونفذت الوزارة، الشهر الماضي، حملات شاملة على مناطق المشاعر المقدسة، خاصة المناطق الجبلية وبعض المزارع المحيطة بها، لمعالجة بؤر توالد الذباب والبعوض كخطوة وقائية، إضافة إلى أعمال الرش والتطهير في دورات المياه، بغية التخلص من الذباب والبعوض قبل حلول موسم الحج.

كما تتم أعمال رش المبيدات خلال وجود الحجاج بالمشاعر في نطاق ضيق، لا سيما بمناطق سكن الحجاج، وتبدأ مع نهاية الموسم حملة أخرى لمعالجة بؤر توالد الذباب والبعوض، داخل خزانات التحليل بدورات المياه والمناطق الجبلية، لحصر الحشرات والقضاء عليها، وتفادي انتشارها في المناطق والأحياء السكنية المجاورة للمشاعر.