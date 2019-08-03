بما يفوق 12 لغة.. برامج دعوية لـ"ضيوف خادم الحرمين"

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نفّذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، ممثلة في الجنة الشرعية ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، العديد من البرامج الدعوية لضيوف البرنامج بأكثر من ١٢ لغة.
وتعمل اللجنة بتوجيه وإرشاد الحجاج في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وإنجاز برامج توعوية متكاملة، مع توزيع الكتب والمصاحف بلغات مختلفة، كما تعمل على إلقاء الكلمات الوعضية وإمامة المصلين في مقرات ضيوف خادم الحرمين الشريفين.
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