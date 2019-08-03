أسر ضحايا حادث نيوزيلندا تصل إلى جدة لأداء مناسك الحج

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصلت إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة الدفعة الثانية من أسر ذوي مصابي وشهداء حادث نيوزيلندا الإرهابي، الذين وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود باستضافتهم، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة.
وكان في استقبال الدفعة الثانية من أسر ضحايا ومصابي حادث نيوزيلندا، الدكتور عبدالله بن محمد الصامل، وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية، نيابةً عن الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة.
ونقل وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية الدكتور عبدالله الصامل تحيات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده للضيوف، مؤكداً حرص الوزارة على تقديم الخدمات المتميزة لهم؛ تحقيقاً لتوجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة.
وأكد الدكتور الصامل أن المملكة تقف مع جميع المسلمين في العالم، وتتشرف بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، كما تقدّم في سبيل ذلك الغالي والنفيس ابتغاء مرضات الله، مبيناً أن الاستضافة للحج تجسيد لعطاءات القيادة الرشيدة ودورها في تلمس حاجات المسلمين في العالم.
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